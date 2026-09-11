Sony avrebbe rinunciato a Physint per la crescita del budget e le scadenze mancate da Kojima Productions

PlayStation avrebbe deciso di chiudere i rubinetti a Physint , il nuovo progetto di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions, a causa di una combinazione di problemi legati a budget, scadenze mancate e prospettive commerciali limitate. Lo riferisce Jason Schreier su Bloomberg citando come fonti persone vicine al progetto, secondo le quali Sony avrebbe valutato con grande attenzione il rapporto tra l'investimento ancora richiesto e i risultati ottenuti dagli ultimi lavori di Kojima Productions , che poi è l'ipotesi fatta anche da un altro analista.

I fattori della decisione

Uno dei fattori che avrebbe pesato maggiormente sulla decisione sarebbero state le vendite di Death Stranding e Death Stranding 2, che non avrebbero raggiunto la quota di ricavi stabilità da PlayStation. A questo si sarebbero aggiunti problemi interni allo sviluppo di Physint: il progetto avrebbe mancato alcune scadenze e sarebbe stato destinato a superare di grosso il budget previsto, nonostante la pubblicazione fosse ancora distante diversi anni.

Un ulteriore fattore avrebbe riguardato la questione dell'esclusività. Secondo le fonti, PlayStation sarebbe stata poco propensa a investire centinaia di milioni di dollari in un progetto destinato a rimanere esclusivo solo temporaneamente. Sia Death Stranding sia il suo seguito sono infatti arrivati inizialmente sulle piattaforme PlayStation, per poi essere pubblicati anche altrove. Kojima Productions mantiene inoltre la proprietà intellettuale delle due serie.

In questo scenario sarebbe entrata in gioco Xbox, che avrebbe considerato Physint un'opportunità interessante anche per la propria strategia multipiattaforma. Un elemento importante sarebbe rappresentato dal PC: i precedenti Death Stranding hanno generato buoni ricavi anche su questa piattaforma, mentre Sony avrebbe deciso di non pubblicare più su PC i propri giochi single player, secondo quanto riferito da Bloomberg. Xbox, al contrario, distribuisce i propri titoli anche su PC e sarebbe intenzionata a pubblicare Physint sia su Xbox sia su PC.

L'eventuale accordo comprenderebbe inoltre i diritti cinematografici e televisivi di Physint e di OD, il progetto horror sperimentale di Kojima Productions. La strategia si inserirebbe nei piani della nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, che ha indicato l'espansione delle proprietà videoludiche verso cinema e televisione come uno degli elementi della propria visione per la divisione.

Chiaramente non ci sono conferme delle informazioni riportate, ma considerando l'accuratezza dei passati report di Schreier, non dubitiamo che lo sia anche questo.