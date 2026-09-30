Un bug di EA Sports FC 27 spoglia le calciatrici mostrandole in intimo durante le partite

Il debutto di EA Sports FC 27 non è stato indolore, per usare un eufemismo, tra problemi tecnici e bug. Per avere un quadro della situazione, basta vedere la percentuale di recensioni positive su Steam, per adesso ferma al 54%. Tra i bug ce n'è uno che ha attirato l'attenzione generale, diventando anche oggetto di polemiche. Coinvolge i modelli delle calciatrici e delle allenatrici. Il problema è emerso durante i tre giorni di accesso anticipato e ha portato alcuni utenti a condividere sui social network screenshot e filmati delle anomalie che si sono venute a creare.

Intimità svelate

Qual è il problema? In alcuni casi, le calciatrici vengono visualizzate negli spogliatoi o direttamente sul terreno di gioco mentre indossano soltanto biancheria intima di vario tipo. Il problema riguarda anche le allenatrici: alcune sono state mostrate a bordo campo con la stessa anomalia durante le celebrazioni dei gol o mentre interagivano con i giocatori.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove non sono mancati i commenti ironici, con alcuni utenti che hanno scherzato sul fatto che il gioco stesse cercando in questo modo di attirare l'attenzione in vista dell'arrivo di Grand Theft Auto 6. In effetti, qualsiasi ne sia la causa, è un bug davvero strano.

Electronic Arts non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale della questione. Il Sun ha contattato lo sviluppatore per ottenere una dichiarazione in merito, ma per adesso non ha ottenuto risposta. Comunque sia i bug normali, se così li vogliamo chiamare, non mancano. Tra questi il più segnalato riguarda la modalità Carriera, dove un giocatore può chiedere il trasferimento dopo appena due partite passate in panchina.