EA Sports FC 27 e FC points in offerta su Instant Gaming: occhio alla versione Xbox

EA Sports FC 27 per Xbox One e Xbox Series X|S è in offerta su Instant Gaming a un prezzo netto di 55,99 €. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout per quello che potrebbe essere uno dei migliori capitoli degli ultimi anni ammonta a 68,31€. Un'ottima occasione per non perdere tempo e allacciare subito gli scarpini virtuali. Rispetto al costo di listino ufficiale di 80€, vi garantite un risparmio di 11,69€, per un ribasso reale imposte incluse del 14,6%, a fronte del 30% esentasse mostrato sullo store. Per riscattare il codice direttamente sul vostro account Microsoft, vi basta utilizzare il link o il box qui sopra. Nel frattempo vi lasciamo anche il box per la versione PC. Qui sotto, invece, tutti i tagli di FC Points per Xbox: essendo considerati a tutti gli effetti credito digitale, l'IVA non si applica e il risparmio è già interessante per ARTICLE=356571]costruire una squadra competitiva in Ultimate Team senza spendere troppo[/ARTICLE].