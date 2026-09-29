EA Sports FC 27 e FC points in offerta su Instant Gaming: occhio alla versione Xbox

EA Sports FC 27 per Xbox One e Xbox Series X|S è in offerta su Instant Gaming a un prezzo netto di 55,99 €. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout per quello che potrebbe essere uno dei migliori capitoli degli ultimi anni ammonta a 68,31€. Un'ottima occasione per non perdere tempo e allacciare subito gli scarpini virtuali. Rispetto al costo di listino ufficiale di 80€, vi garantite un risparmio di 11,69€, per un ribasso reale imposte incluse del 14,6%, a fronte del 30% esentasse mostrato sullo store. Per riscattare il codice direttamente sul vostro account Microsoft, vi basta utilizzare il link o il box qui sopra. Nel frattempo vi lasciamo anche il box per la versione PC. Qui sotto, invece, tutti i tagli di FC Points per Xbox: essendo considerati a tutti gli effetti credito digitale, l'IVA non si applica e il risparmio è già interessante per ARTICLE=356571]costruire una squadra competitiva in Ultimate Team senza spendere troppo[/ARTICLE].
Simulazione tattica, HyperMotion e modalità carriera nel nuovo EA Sports FC 27
La nuova simulazione calcistica targata Electronic Arts perfeziona la formula di gioco introducendo animazioni ancora più realistiche grazie all'evoluzione della tecnologia HyperMotionV e a una gestione tattica dei ruoli sul terreno di gioco. Le meccaniche di EA Sports FC 27 spaziano dalla rinnovata modalità Carriera, arricchita da nuove dinamiche gestionali per il club, alle competizioni online di Ultimate Team e Clubs. Qui trovate la nostra recensione con tutti i dettagli.
Su console Xbox, la versione digitale riscattabile per Microsoft Store sfrutta la tecnologia Smart Delivery, garantendovi l'accesso automatico sia alla versione Xbox One che a quella ottimizzata per Xbox Series X|S con caricamenti veloci e supporto al 4K a 60 frame al secondo.