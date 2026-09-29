La vostra pizza non ha scampo con il tagliapizza ufficiale di Gears of War: E-Day

In vista dell'uscita di Gears of War: E-Day , Microsoft ha annunciato una collaborazione con l'azienda Prince St. Pizza per una promozione particolare, che unisce il nuovo capitolo della serie a uno degli alimenti più associati alla cucina italiana. L'iniziativa comprende infatti una pizza a tema e un tagliapizza ispirato al Lancer, per essere spietati con la mozzarella.

Senza pena per i capperi

Il Prototype Lancer Pizza Cutter viene venduto a 60 dollari ed è realizzato in metallo, con una lama in acciaio inossidabile e un'impugnatura progettata per ricordare quella dell'arma più riconoscibile della serie. Il prodotto include anche l'emblema della pizza utilizzabile all'interno di E-Day. Il prezzo viene giustificato dalla costruzione più robusta rispetto a un normale tagliapizza, anche se il particolare design potrebbe rendere non proprio semplice la pulizia dell'oggetto. Va detto che le macchie di pomodoro potrebbero essere viste come residui di sangue, aggiungendo un tocco da "sopravvissuti alle locuste" al tutto.

La scelta del nome Prototype Lancer è legata alla storia della serie. In base alla cronologia di Gears of War, il Lancer venne creato un anno dopo gli eventi dell'Emergence Day, mentre E-Day è ambientato proprio durante lo stesso. Per spiegare quindi la presenza dell'arma nel prequel, gli sviluppatori hanno usato un prototipo.

La collaborazione comprende anche la Emergence Pie, una pizza con salsa rossa alla vodka piccante, mozzarella, pepperoni e salsiccia, completata da una generosa quantità di chili crisp italiano piccante. Il prezzo è di 46 dollari, a cui si aggiungono eventuali tasse e costi di consegna. Chi acquista la pizza riceve inoltre un codice per ottenere un emblema dedicato all'interno di Gears of War: E-Day.

La Emergence Pie è disponibile fino al 1° novembre nei locali Prince St. Pizza negli Stati Uniti e in Canada. La catena conta circa 20 sedi, tra cui quelle di New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Las Vegas e Miami, mentre l'unico punto vendita canadese si trova a Toronto. In Italia non ci sono punti vendita, ma le pizzerie certo non mancano, quindi l'oggetto è comunque utilizzabile (a patto di importarlo). Gears of War: E-Day arriverà il 6 ottobre su PC e Xbox Series X e S e sarà disponibile dal lancio anche tramite Xbox Game Pass. L'edizione Premium da 100 dollari consentirà invece di iniziare a giocare cinque giorni prima.