Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo del gioco è stato completato e il lancio non subirà ritardi: è tutto pronto per il prossimo 6 ottobre.

Gli sviluppatori hanno anche rivelato quale sarà la data di inizio del pre-caricamento, fissata al 29 settembre dalle 15.00 italiane: a partire da quel momento chi ha prenotato Gears of War: E-Day e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno procedere all'installazione anticipata.

Non è tutto: chi ha effettuato il preorder della Premium Edition avrà modo di usufruire di un accesso anticipato dalle 15.00 del 1 ottobre, così da poter affrontare in anteprima l'esperienza completa di questo atteso sequel.

L'annuncio di The Coalition arriva a poche ore dalla pubblicazione del toccante trailer cinematografico intitolato "Adagio", che mostra le drammatiche conseguenze del Giorno dell'Emersione sugli abitanti di Sera.