Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo del gioco è stato completato e il lancio non subirà ritardi: è tutto pronto per il prossimo 6 ottobre.
Gli sviluppatori hanno anche rivelato quale sarà la data di inizio del pre-caricamento, fissata al 29 settembre dalle 15.00 italiane: a partire da quel momento chi ha prenotato Gears of War: E-Day e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno procedere all'installazione anticipata.
Non è tutto: chi ha effettuato il preorder della Premium Edition avrà modo di usufruire di un accesso anticipato dalle 15.00 del 1 ottobre, così da poter affrontare in anteprima l'esperienza completa di questo atteso sequel.
L'annuncio di The Coalition arriva a poche ore dalla pubblicazione del toccante trailer cinematografico intitolato "Adagio", che mostra le drammatiche conseguenze del Giorno dell'Emersione sugli abitanti di Sera.
I requisiti PC definitivi
Contestualmente alla conferma del completamento dello sviluppo, gli sviluppatori di Gears of War: E-Day hanno anche presentato la versione definitiva dei requisiti PC del gioco, che include in questo caso anche le indicazioni su risoluzione, frame rate e preset.
Requisiti minimi: preset medio, 1080p60 con DLSS
- Processore: Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 2600X
- Scheda video: NVIDIA RTX 2060 o 5050, AMD RX 6600 o 9060
- Memoria: 12 GB di RAM
- Storage: 115 GB di spazio su SSD
Requisiti raccomandati: preset alto, 1440p60+ con DLSS
- Processore: Intel Core i5 11600K, AMD Ryzen 5 5600
- Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti o 5060, AMD RX 6700 XT o 9060 XT
- Memoria: 12 GB di RAM
- Storage: 115 GB di spazio su SSD
Requisiti ultra: preset ultra, 2160p60+ con DLSS
- Processore: Intel Core i7 14700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
- Scheda video: NVIDIA RTX 5070 Ti, AMD RX 7900 XT
- Memoria: 16 GB di RAM
- Storage: 115 GB di spazio su SSD