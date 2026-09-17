0

Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che Gears of War: E-Day è entrato in fase gold e dunque arriverà puntuale il prossimo 6 ottobre: ecco i requisiti PC definitivi

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/09/2026
Marcus Fenix in Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Articoli News Video Immagini

The Coalition e Microsoft hanno annunciato che Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo del gioco è stato completato e il lancio non subirà ritardi: è tutto pronto per il prossimo 6 ottobre.

Gli sviluppatori hanno anche rivelato quale sarà la data di inizio del pre-caricamento, fissata al 29 settembre dalle 15.00 italiane: a partire da quel momento chi ha prenotato Gears of War: E-Day e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno procedere all'installazione anticipata.

Non è tutto: chi ha effettuato il preorder della Premium Edition avrà modo di usufruire di un accesso anticipato dalle 15.00 del 1 ottobre, così da poter affrontare in anteprima l'esperienza completa di questo atteso sequel.

Gears of War: E-Day si mostra in un toccante trailer cinematografico Gears of War: E-Day si mostra in un toccante trailer cinematografico

L'annuncio di The Coalition arriva a poche ore dalla pubblicazione del toccante trailer cinematografico intitolato "Adagio", che mostra le drammatiche conseguenze del Giorno dell'Emersione sugli abitanti di Sera.

I requisiti PC definitivi

Contestualmente alla conferma del completamento dello sviluppo, gli sviluppatori di Gears of War: E-Day hanno anche presentato la versione definitiva dei requisiti PC del gioco, che include in questo caso anche le indicazioni su risoluzione, frame rate e preset.

I requisiti PC definitivi di Gears of War: E-Day
I requisiti PC definitivi di Gears of War: E-Day

Requisiti minimi: preset medio, 1080p60 con DLSS

  • Processore: Intel Core i5 10400, AMD Ryzen 5 2600X
  • Scheda video: NVIDIA RTX 2060 o 5050, AMD RX 6600 o 9060
  • Memoria: 12 GB di RAM
  • Storage: 115 GB di spazio su SSD

Requisiti raccomandati: preset alto, 1440p60+ con DLSS

  • Processore: Intel Core i5 11600K, AMD Ryzen 5 5600
  • Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti o 5060, AMD RX 6700 XT o 9060 XT
  • Memoria: 12 GB di RAM
  • Storage: 115 GB di spazio su SSD

Requisiti ultra: preset ultra, 2160p60+ con DLSS

  • Processore: Intel Core i7 14700K, AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Scheda video: NVIDIA RTX 5070 Ti, AMD RX 7900 XT
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Storage: 115 GB di spazio su SSD
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi