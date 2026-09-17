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Diablo 4 ha un trailer di lancio su Nintendo Switch 2 e fa paura

Diablo IV: Age of Hatred Collection è finalmente disponibile su Nintendo Switch 2 e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio: vediamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/09/2026
L'ombra di Lilith in Diablo 4
Diablo IV
Diablo IV
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Il trailer di lancio di Diablo 4 su Nintendo Switch 2 conferma l'arrivo dell'action RPG di Blizzard sulla console ibrida giapponese con la Age of Hatred Collection: una raccolta che include non soltanto il gioco base ma anche le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred.

Già disponibile in formato digitale su eShop, il pacchetto è dunque particolarmente corposo e consente di vivere l'intera esperienza di Diablo 4, che ci vedrà scegliere un eroe fra otto classi differenti e affrontare una lunga e impegnativa campagna, da soli o in cooperativa, sia in locale che online.

Impegnati nella lotta per il destino di Sanctuarium, nel titolo Blizzard avremo l'occasione di visitare diversi scenari, fra cui le regioni inedite introdotte all'interno delle due espansioni, che arricchiscono il mondo di gioco con panorami suggestivi e situazioni inedite.

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Il lancio di Diablo 4: Age of Hatred Collection su Nintendo Switch 2 avviene peraltro a poche ore dall'annuncio di Diablo V, il nuovo capitolo della saga che farà il proprio debutto nel 2029.

Una raccolta davvero notevole

Dotato di due modalità grafiche, a 30 e 40 fps, Diablo 4: Age of Hatred Collection per Nintendo Switch 2 si pone come una raccolta davvero notevole, capace di intrattenere per decine di ore con contenuti di grande spessore e meccaniche bilanciate dai più recenti aggiornamenti.

Completate le avventure, inoltre il gioco offre un endgame ricco di attività, che punta sulla progressione dei personaggi e sulle sfide per mantenere vivo il nostro interesse.

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