Blizzard svela risoluzione e framerate di Diablo 4 su Nintendo Switch 2

Secondo la FAQ pubblicata sul forum ufficiale, i giocatori potranno scegliere tra due preset grafici utilizzabili sia in modalità docked che portatile. La Quality Mode punta ai 30 fps, con una risoluzione di 1080p in handheld e 1440p in docked. La Performance Mode mira invece ai 40 fps in entrambe le modalità, mantenendo una risoluzione di 1080p; per raggiungere i 40 fps in docked è però necessario collegare la console a un display compatibile con refresh rate di almeno 120Hz.

Blizzard ha condiviso i dettagli su risoluzione, framerate e caratteristiche della versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4: Age of Hatred Collection , disponibile da oggi al prezzo di 69,99 euro assieme alla nuova Stagione del Retaggio degli Inferi.

Le altre caratteristiche della versione Switch 2

Blizzard ha confermato che la versione Switch 2 includerà diverse funzioni pensate per sfruttare al meglio l'hardware della console. Sono presenti i controlli touch screen, il supporto a mouse e tastiera via USB, il rumble del controller, un set completo di opzioni di accessibilità e l'integrazione di GameChat. Non è invece supportata la modalità mouse dei Joy-Con 2.

Chi ha già iniziato l'avventura su altre piattaforme potrà proseguire senza interruzioni grazie alla cross‑progression, a patto di collegare il proprio account Battle.net. Il gioco supporta anche il cross‑play e la condivisione degli acquisti tra sistemi, mantenendo la continuità dell'esperienza indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Blizzard ha inoltre chiarito che Diablo 4 richiede una connessione internet costante e che alcune attività sono vincolate all'abbonamento Nintendo Switch Online. La campagna, le missioni secondarie, le attività open world, la co‑op a schermo condiviso, la Tower, le classifiche e la progressione stagionale sono accessibili liberamente. Senza abbonamento, invece, non è possibile unirsi a party online, commerciare con altri giocatori, partecipare ai Clan, accedere al PvP o incontrare altri utenti nel mondo condiviso.