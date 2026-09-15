Acclamato GDR tattico a meno di 2,50€: Darkest Dungeon per PC e Mac in sconto su Instant Gaming

Il GDR tattico dalle tinte gotiche targato Red Hook Studios scende a un prezzo irrisorio per i giocatori PC e Mac. Darkest Dungeon viene infatti proposto su Instant Gaming con uno sconto del 91% applicato al prezzo netto: parliamo quindi di un prezzo di 1,99 €, che sale a 2,43 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 23,00 € previsti dal listino originale, lil risparmio effettivo è pari a 20,57 €. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria.

La gestione dello stress

In Darkest Dungeon vi ritroverete a gestire una squadra di eroi imperfetti ingaggiati per ripulire le rovine e i sotterranei della dimora di famiglia da mostruosità lovecraftiane. L'elemento distintivo dell'esperienza è il sistema di stress: le minacce ambientali, la fame, l'oscurità e i colpi subiti influenzano direttamente la salute mentale dei combattenti, generando paranoia, masochismo o inaspettate virtù durante i combattimenti a turni.

Il gameplay richiede una pianificazione strategica rigorosa per posizionare le unità, gestire le scorte prima di ogni spedizione e sviluppare il feudo come base operativa per curare le fisime psicologiche dei superstiti. La morte permanente dei personaggi trasforma ogni esplorazione in un calcolo costante tra rischio e ricompensa. L'acquisto assegna un codice digitale da riscattare direttamente sul vostro account Steam, con piena compatibilità per sistemi Windows, macOS e Linux.