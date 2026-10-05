GTA 6: Rockstar rivela i segreti del "rumore di fondo", dai dialoghi dei passanti alle stazioni radio

Mancano ormai poche settimane al lancio di Grand Theft Auto 6, previsto per il prossimo mese, e l'entusiasmo attorno all'ultima fatica targata Rockstar Games continua a salire. Se la trama principale e i protagonisti rappresentano la spina dorsale dell'opera, da sempre la saga deve la sua natura iconica alla cura viscerale per i minimi dettagli: dalle battute casuali dei pedoni ai programmi e agli spot pubblicitari trasmessi dalle stazioni radio.
I nuovi retroscena emersi dall'intervista pubblicata il 5 ottobre sulle pagine di Love Magazine mostrano quanto lo studio si sia spinto in profondità nella creazione del mondo circostante, arrivando ad assumere figure professionali dedicate esclusivamente alla realizzazione del "rumore di fondo" del franchise.
Team dedicati tra Los Angeles, New York e Londra
A fare luce sulla filosofia di Rockstar Games è stato Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative della compagnia, che ha dettagliato la composizione delle varie squadre di autori al lavoro sul titolo.
Humphries ha svelato come la stesura dei contenuti secondari sia stata suddivisa tra gruppi di lavoro geograficamente e tematicamente distinti: "Abbiamo riunito uno straordinario team di scrittori e creativi per realizzare questo gioco e tutto quel 'rumore di fondo' che fa prendere vita alla città e al mondo intero. Abbiamo un team specifico di autori per i dialoghi dei pedoni a Los Angeles, e poi un gruppo di scrittori comici e pubblicitari distribuiti tra New York, Los Angeles e Londra."
Una trama satirica che dà vita all'open world
Nonostante la provenienza da contesti e percorsi di vita estremamente differenti, tutti i membri del gruppo creativo condividono il medesimo senso dell'umorismo e il desiderio di ironizzare sulle assurdità della natura umana, dei media e del sistema pubblicitario.
Per il team di sviluppo, questo immenso lavoro di caratterizzazione dei dettagli ambientali e degli elementi di contorno non costituisce affatto un semplice riempitivo, bensì un pilastro imprescindibile dell'intera esperienza di gioco: "Nessuno di noi lo considera come un semplice sfondo! Fa tutto parte del grande arazzo del gioco e crea l'esperienza unica di vivere all'interno di questo mondo folle."
Segnaliamo infine che GTA 6 avrà scene di sesso: ecco i dettagli scoperti dalla classificazione dell'età.