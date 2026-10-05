GTA 6: Rockstar rivela i segreti del "rumore di fondo", dai dialoghi dei passanti alle stazioni radio

Team dedicati tra Los Angeles, New York e Londra

A fare luce sulla filosofia di Rockstar Games è stato Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative della compagnia, che ha dettagliato la composizione delle varie squadre di autori al lavoro sul titolo.

Humphries ha svelato come la stesura dei contenuti secondari sia stata suddivisa tra gruppi di lavoro geograficamente e tematicamente distinti: "Abbiamo riunito uno straordinario team di scrittori e creativi per realizzare questo gioco e tutto quel 'rumore di fondo' che fa prendere vita alla città e al mondo intero. Abbiamo un team specifico di autori per i dialoghi dei pedoni a Los Angeles, e poi un gruppo di scrittori comici e pubblicitari distribuiti tra New York, Los Angeles e Londra."