Lo smartphone Galaxy S26 costa 337 € in meno su Amazon: Offerta Prime anticipata

Su Amazon è attualmente disponibile il Galaxy S26 da 256 GB a 692 € rispetto al prezzo consigliato di 1.029 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta di uno sconto dedicato agli utenti Prime, in attesa della Festa delle Offerte che si terrà tra il 6-7 ottobre. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni e diverse funzioni
Questo smartphone è rinforzato con telaio Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e resistenza IP68. Inoltre, utilizza un display da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, mentre lo spessore del dispositivo è di appena 7,2 mm. Lo smartphone è alimentato dal processore Exynos 2600 con processo produttivo a 2 nm, mentre la batteria ha una capacità di 4.300 mAh.
Il comparto fotografico si basa su un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom di qualità ottica 2x e un teleobiettivo da 10 MP con zoom di qualità ottica 3x, mentre la fotocamera frontale è da 12 MP. Puoi scoprire ulteriori dettagli sulle Offerte Prime in arrivo nel nostro articolo dedicato.