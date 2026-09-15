La Festa delle Offerte Prime sta per tornare: tanti sconti esclusivi su Amazon e promozioni speciali

La Festa delle Offerte Prime di Amazon tornerà ufficialmente il 6 e 7 ottobre 2026, due giorni ricchi di sconti esclusivi e di cui approfittare. Ovviamente saranno disponibili innumerevoli prodotti di ogni genere, tra cui elettronica, tecnologia, videogiochi, console, accessori, ma anche bellezza e cura della persona. Insomma, le opzioni tra cui scegliere saranno innumerevoli. Inoltre, alcuni articoli potrebbero già essere scontati, quindi ti suggeriamo di consultare questa pagina per approfittarne. Vediamo ulteriori dettagli.

Offerte anche per studenti e giovani Studenti e giovani tra i 18 e i 24 anni potranno partecipare alla Festa delle Offerte Prime e usufruire di un cashback del 5% per i prodotti compatibili. A tal proposito, fa il suo ritorno anche Un Click per la Scuola, un'iniziativa in cui potrai destinare alla tua scuola o a Save the Children un credito virtuale pari all'1% del valore degli acquisti idonei. In questo modo sarà possibile richiedere materiale scolastico e strumenti utili per la scuola tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2027.