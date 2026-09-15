La Festa delle Offerte Prime sta per tornare: tanti sconti esclusivi su Amazon e promozioni speciali

La Festa delle Offerte Prime di Amazon tornerà ufficialmente il 6 e 7 ottobre 2026, due giorni ricchi di sconti esclusivi e di cui approfittare. Ovviamente saranno disponibili innumerevoli prodotti di ogni genere, tra cui elettronica, tecnologia, videogiochi, console, accessori, ma anche bellezza e cura della persona. Insomma, le opzioni tra cui scegliere saranno innumerevoli. Inoltre, alcuni articoli potrebbero già essere scontati, quindi ti suggeriamo di consultare questa pagina per approfittarne. Vediamo ulteriori dettagli.
Tutte le date delle offerte Prime
Come anticipato, la Festa delle Offerte Prime si terrà il 6 e 7 ottobre. Tuttavia, sono già disponibili alcune promozioni molto interessanti. Puoi infatti scegliere tra centinaia di eBook Kindle a partire da 1,99 €. Molto interessante anche la nuova promozione speciale di Kindle Unlimited: i clienti Prime che non hanno mai usufruito del servizio potranno usarlo per ben tre mesi gratuitamente. Se sei interessato, puoi iniziare a provarlo già da ora cliccando direttamente qui o sul box sottostante. Lo stesso discorso vale per Amazon Music Unlimited: i clienti Prime possono usufruire di ben quattro mesi gratuiti e avere accesso a brani illimitati. Chi invece è già abbonato al piano individuale, potrà passare al piano Family gratuitamente e per due mesi. Dal 22 settembre, invece, diversi prodotti Amazon Basics, Amazon Essentials e By Amazon saranno disponibili con sconti fino al 30%. Dal 29 settembre saranno i dispositivi Echo, Fire TV Stick, Kindle, Blink e Ring ad essere proposti a prezzo scontato.
Non è tutto, perché dal 1° al 5 ottobre i clienti Prime potranno ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% sul primo ordine effettuato tramite Amazon Haul, in cui troverai prodotti offerti a meno di 20 € nelle categoria moda, casa e lifestyle.
Offerte anche per studenti e giovani
Studenti e giovani tra i 18 e i 24 anni potranno partecipare alla Festa delle Offerte Prime e usufruire di un cashback del 5% per i prodotti compatibili. A tal proposito, fa il suo ritorno anche Un Click per la Scuola, un'iniziativa in cui potrai destinare alla tua scuola o a Save the Children un credito virtuale pari all'1% del valore degli acquisti idonei. In questo modo sarà possibile richiedere materiale scolastico e strumenti utili per la scuola tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2027.
Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni
Se non hai mai usufruito del servizio, la Festa delle Offerte Prime sarà l'occasione perfetta. Potrai infatti provare Amazon Prime gratis per 30 giorni e sfruttare i suoi principali vantaggi, tra cui consegna rapida, offerte esclusive e tanto altro ancora. Se sei interessato, puoi provarlo tramite questo link o attraverso il box sottostante. Ovviamente ti aggiorneremo con le novità più interessanti e ti aiuteremo a risparmiare quanto più possibile sui tuoi prodotti preferiti.