In tempi record, Demon's Souls è stato fatto girare su PC a 30 FPS da KyTyPS5

L'emulazione di Demon's Souls Remake su PC usando KyTyPS5 sembra aver compiuto un ulteriore, grande, passo avanti. Secondo quanto mostrato in un video del canale YouTube PSXTech, l'ultima versione dell'emulatore è infatti riuscita a raggiungere i 30 fotogrammi al secondo in alcune sezioni del gioco, anche se il risultato non è ancora stabile e il frame rate scende frequentemente sotto questa soglia. Si tratta comunque di un risultato notevolissimo, considerando che solo pochi giorni fa non riusciva a superare il singolo frame al secondo .

Emulatore che si evolve

Il traguardo rappresenta un ulteriore passaggio nello sviluppo dell'emulatore. Il primo obiettivo era riuscire semplicemente ad avviare il gioco, mentre il secondo consisteva nel raggiungere una vera sezione giocabile. Il raggiungimento dei 30 FPS viene quindi considerato un terzo traguardo fondamentale.

Nel filmato pubblicato da PSXTech si può vedere Demon's Souls Remake raggiungere i 30 FPS in una particolare area. La situazione cambia però quando la telecamera viene spostata: in questi frangenti il frame rate può scendere fino a circa 18 FPS. Sono inoltre presenti diversi problemi di frame pacing, per cui l'esperienza è ancora lontana da un funzionamento stabile a 30 FPS e dall'essere fruibile.

Un altro elemento importante da considerare è che il video non specifica la configurazione hardware utilizzata per l'esecuzione del gioco. Non sono quindi disponibili informazioni su processore e scheda video del PC impiegato per realizzare il filmato, rendendo difficile valutare le prestazioni dell'emulatore in rapporto all'hardware.

La build mostrata nel video non risulta ancora disponibile su GitHub. Al momento è quindi possibile sperimentare soltanto con una versione precedente dell'emulatore, in attesa che quella utilizzata per il test venga eventualmente pubblicata.