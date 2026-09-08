L'emulatore di PS5 KyTyPS5 riesce a far girare il remake di Demon’s Souls

Lo scorso luglio si era parlato dei progressi di SharpEmu, capace di avviare Demon's Souls Remake fino alla schermata di creazione del personaggio. Ora sembra che anche il suo principale concorrente, KyTyPS5 , sia riuscito a far partire il gioco, arrivando per la prima volta a mostrare filmati di gameplay reale , oltre la fase iniziale.

Passi da gigante

Un aspetto che colpisce è che KyTyPS5 sembra restituire la grafica completa del gioco, senza particolari problemi visivi, un risultato sorprendente. Le prestazioni, però, restano un altro discorso: su una configurazione con AMD Ryzen 7 9800X3D e NVIDIA GeForce RTX 4080, il gioco gira a 1 fotogramma al secondo, quindi ben lontano dall'essere giocabile. Resta comunque la prima volta che si vede il gioco effettivamente in esecuzione, oltre la sola schermata iniziale.

Sempre secondo l'articolo, KyTyPS5 riesce anche ad avviare ed eseguire Grand Theft Auto 5, un risultato considerato notevole trattandosi di un gioco 3D molto complesso, pur con prestazioni altrettanto limitate.

Sia KyTyPS5 sia SharpEmu si trovano in una fase di sviluppo ancora molto iniziale, quindi non è ragionevole aspettarsi a breve di poter giocare ai titoli PS5 non ancora arrivati su PC. Quindi, chi spera di poter giocare a GTA 6 prima che esca su PC, si sta probabilmente illudendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A testimonianza dell'interesse suscitato da questi progressi, è circolato anche un video pubblicato su X dall'utente Musashi, che mostra l'esecuzione di Demon's Souls Remake su KyTyPS5: nel post, l'utente si dice sorpreso nel vedere il gioco funzionare "in-game" con tutti gli shader visualizzati correttamente, pur specificando di aver accelerato il filmato poiché, come detto, il gioco gira ancora a 1 fps.