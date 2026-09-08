Path of Exile usa falsi asset per ingannare i dataminer: è una perdita di tempo, ma è divertente

Per gli sviluppatori d'oggi, i dataminer sono tra i peggiori nemici presenti sul mercato. Non hanno un modo per impedire loro di indagare nei file di gioco e l'attenzione è una conferma del successo del gioco, ma al tempo stesso le scoperte dei dataminer - senza il giusto contesto - possono dare ai giocatori idee sbagliate sull'opera.

Chris Wilson, co-creatore di Path of Exile, ha scoperto che c'è un modo per ingannarli, sebbene non abbia grande effetto. Perlomeno, dice, è divertente.