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Pokémon Champions, niente modalità offline in stile Stadium per ora, il focus rimane sul PvP

Nonostante le richieste di parte dei giocatori, Pokémon Champions resterà per il momento concentrato sul PvP, secondo quanto dichiarato dal co-director Masaaki Hoshino.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/09/2026
La copertina di Pokémon Champions
Pokémon Champions
Pokémon Champions
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Pokémon Champions è ormai il titolo di riferimento per il lato competitivo della serie, ma parte dei giocatori continua a chiedere l'aggiunta di contenuti single player, sul modello delle modalità offline viste in passato in Pokémon Stadium.

La testata VGC ha interrogato sull'argomento il co-director del gioco, Masaaki Hoshino, che però non sembra intenzionato ad accontentarle, almeno nel breve periodo.

Focus PvP

Secondo quanto spiegato, il team preferisce mantenere l'attenzione sull'esperienza giocatore contro giocatore, o PvP che dir si voglia, finché il numero di persone che gioca continua a crescere, poiché l'introduzione di modalità single player rischierebbe di allontanare i giocatori dal lato competitivo.

Hoshino: "Per il momento probabilmente non aggiungeremo altre modalità simili a quelle di Pokémon Stadium. Il motivo è che, se si iniziano ad aggiungere molte modalità single player, questo tende ad allontanare i giocatori dal PvP, e di conseguenza aumentano i tempi di attesa per i match, il che complica un po' le cose per un gioco pensato per il PvP. Quindi, almeno finché il numero di persone che gioca continua a crescere, voglio concentrarmi sul PvP per il momento."

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Chi cerca modalità in solitaria dovrà quindi continuare a rivolgersi ai capitoli principali della serie, almeno per ora. Il focus attuale per Pokémon Champions resta la prossima uscita di Z Mega Evolutions, prevista per questa settimana.

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