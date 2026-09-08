Pokémon Champions, niente modalità offline in stile Stadium per ora, il focus rimane sul PvP

Pokémon Champions è ormai il titolo di riferimento per il lato competitivo della serie, ma parte dei giocatori continua a chiedere l'aggiunta di contenuti single player, sul modello delle modalità offline viste in passato in Pokémon Stadium.
La testata VGC ha interrogato sull'argomento il co-director del gioco, Masaaki Hoshino, che però non sembra intenzionato ad accontentarle, almeno nel breve periodo.
Focus PvP
Secondo quanto spiegato, il team preferisce mantenere l'attenzione sull'esperienza giocatore contro giocatore, o PvP che dir si voglia, finché il numero di persone che gioca continua a crescere, poiché l'introduzione di modalità single player rischierebbe di allontanare i giocatori dal lato competitivo.
Hoshino: "Per il momento probabilmente non aggiungeremo altre modalità simili a quelle di Pokémon Stadium. Il motivo è che, se si iniziano ad aggiungere molte modalità single player, questo tende ad allontanare i giocatori dal PvP, e di conseguenza aumentano i tempi di attesa per i match, il che complica un po' le cose per un gioco pensato per il PvP. Quindi, almeno finché il numero di persone che gioca continua a crescere, voglio concentrarmi sul PvP per il momento."
Chi cerca modalità in solitaria dovrà quindi continuare a rivolgersi ai capitoli principali della serie, almeno per ora. Il focus attuale per Pokémon Champions resta la prossima uscita di Z Mega Evolutions, prevista per questa settimana.