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Pokémon Champions riceverà le Megaevoluzioni Z con un grosso aggiornamento a settembre

Pokémon Champions si espande con diverse novità durante settembre: è in arrivo un grosso aggiornamento che aggiunge le Megaevoluzioni Z e diverse creature in più nel catalogo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/08/2026
La copertina di Pokémon Champions
Pokémon Champions
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Durante la cerimonia di chiusura dei Campionati mondiali Pokémon 2026, il presidente di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha avuto modo di parlare anche di Pokémon Champions, annunciando un grosso aggiornamento previsto per settembre che aggiungerà anche le Megaevoluzioni Z al gioco.

Il nuovo trailer riportato qui sotto ha svelato che il gioco free-to-play disponibile sull'eShop di Switch e su dispositivi mobili includerà presto le Megaevoluzioni Z e una varietà di altri Pokémon, oltre a ulteriori novità importanti tra contenuti e meccaniche di gioco per Pokémon Champions.

Questo aggiornamento ha la data di uscita fissata per il 9 settembre 2026, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Tante nuove creature in arrivo

Nel trailer riportato qui sotto possiamo anche vedere alcuni nuovi Pokémon come Rillaboom, Baxcalibur, Mega Lucario Z, Mega Absol Z e un'anteprima di Mega Heatran, che dovrebbero essere tutti introdotto con il nuovo update.

Si tratta di un modo per ampliare ulteriormente i contenuti e le possibilità di gioco all'interno del titolo prettamente competitivo lanciato su Nintendo Switch 1, Switch 2 e piattaforme mobile.

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"I Pokémon in grado di subire la Megaevoluzione Z faranno il loro debutto in Pokémon Champions il 9 settembre 2026! Preparatevi a combattere con Mega Lucario Z, Mega Garchomp Z e Mega Absol Z", si legge nel comunicato dedicato.

"Vedrete anche Rillaboom e Baxcalibur, due Pokémon che hanno lasciato il segno nella Pokémon Championship Series. È stato rivelato anche Mega Heatran, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli". Dal recente evento sui Pokémon sono emerse anche tante altre novità come il film animato Pokémon: Wildcard e la nuova Isola Nebula dedicata di Pokémon Pokopia.

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