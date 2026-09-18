Final Fantasy 7 Revelation sembra abbia dimensioni enormi: fate spazio nell'SSD

Il director di Final Fantasy 7 Revelation, Naoki Hamaguchi, ha svelato le dimensioni enormi del gioco, che costringeranno a fare un po' di economia in termini di spazio nell'SSD in vista dell'arrivo del terzo capitolo del remake.
In base a quanto riferito in una nuova intervista pubblicata da VGC, sembra che il gioco richiederà "circa 200 GB" di spazio libero sull'archivio interno delle console, cosa che lo rende davvero un peso massimo, anche rispetto agli standard crescenti di questa generazione.
La questione non è ancora precisamente definita e la richiesta finale potrebbe variare, ma al momento sembra che la build semi-definitiva vada ad occupare uno spazio del genere, confermandosi dunque un titolo alquanto mastodontico.
Fate spazio
Final Fantasy 7 Remake richiede circa 80-100 GB a seconda delle versioni, mentre Final Fantasy 7 Rebirth arriva intorno ai 150 GB, dunque la possibilità che Final Fantasy 7 Revelation possa raggiungere i 200 GB ha senso, nell'ottica di un incremento regolare da un capitolo all'altro.
D'altra parte, l'ampiezza del mondo di gioco e la libertà di spostamento all'interno di questo, con la densità e quantità di punti di interesse giustificano una quantità di dati davvero notevole da installare.
"La questione è ancora in fase di definizione, ma probabilmente il gioco occuperà circa 200 GB", ha dichiarato Hamaguchi a VGC. "Capisco che ci siano molte opinioni diverse su questo argomento, ma in fin dei conti il fatto è che dobbiamo superare i limiti dell'hardware in una certa misura".
Dalla medesima intervista è emerso anche il fatto che i DLC di Final Fantasy 7 Revelation approfondiranno Sephiroth e Vincent, ma il director non vuole dire se sono prequel, inoltre nei giorni scorsi abbiamo saputo che per il gioco è stato riprogettato lo scontro con Knights of the Round perché troppo facile.