Final Fantasy 7 Revelation sembra abbia dimensioni enormi: fate spazio nell'SSD

La questione non è ancora precisamente definita e la richiesta finale potrebbe variare, ma al momento sembra che la build semi-definitiva vada ad occupare uno spazio del genere, confermandosi dunque un titolo alquanto mastodontico.

Fate spazio

Final Fantasy 7 Remake richiede circa 80-100 GB a seconda delle versioni, mentre Final Fantasy 7 Rebirth arriva intorno ai 150 GB, dunque la possibilità che Final Fantasy 7 Revelation possa raggiungere i 200 GB ha senso, nell'ottica di un incremento regolare da un capitolo all'altro.

D'altra parte, l'ampiezza del mondo di gioco e la libertà di spostamento all'interno di questo, con la densità e quantità di punti di interesse giustificano una quantità di dati davvero notevole da installare.

"La questione è ancora in fase di definizione, ma probabilmente il gioco occuperà circa 200 GB", ha dichiarato Hamaguchi a VGC. "Capisco che ci siano molte opinioni diverse su questo argomento, ma in fin dei conti il fatto è che dobbiamo superare i limiti dell'hardware in una certa misura".

Dalla medesima intervista è emerso anche il fatto che i DLC di Final Fantasy 7 Revelation approfondiranno Sephiroth e Vincent, ma il director non vuole dire se sono prequel, inoltre nei giorni scorsi abbiamo saputo che per il gioco è stato riprogettato lo scontro con Knights of the Round perché troppo facile.