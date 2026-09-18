Su Steam sono iniziati i saldi del 40° anniversario di Ubisoft

Ubisoft festeggia quest'anno il suo quarantesimo anniversario e, tra le varie iniziative dedicate, propone una ricca serie di sconti su Steam che coinvolge praticamente tutti i franchise della compagnia transalpina.
Tra le offerte principali segnaliamo Assassin's Creed Shadows, ora disponibile a 27,99 euro con uno sconto del 60%. Assassin's Creed Mirage scende invece a 14,99 euro (-70%). In promozione anche i capitoli precedenti della serie e Assassin's Creed Black Flag Resynced, che riceve però solo un piccolo taglio del 10%, portando il prezzo a 53,99 euro.
Altre promozioni in evidenza e tanti giochi sotto i 10 euro
Proseguiamo con Rayman 30th Anniversary Edition, proposto a 11,99 euro (-40%), mentre Star Wars Outlaws scende a 17,49 euro. Numerosissime le offerte sotto i 10 euro: Far Cry 6 è acquistabile a 5,99 euro (-90%), mentre Watch Dogs 2 arriva addirittura a 2,99 euro.
Tra i titoli a prezzo stracciato troviamo anche Immortals Fenyx Rising a 3,99 euro (-90%), Watch Dogs a 1,99 euro (-90%), Steep a 1,49 euro (-95%), The Division e The Division 2 a 2,99 euro ciascuno (-90%), oltre a South Park: Il Bastone della Verità a 7,49 euro (-75%).
I saldi di Ubisoft per il 40° anniversario saranno attivi fino al primo ottobre. Trovate la pagina dedicata su Steam con tutte le offerte disponibili a questo indirizzo.