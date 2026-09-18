0

Su Steam sono iniziati i saldi del 40° anniversario di Ubisoft

Per celebrare il 40° anniversario, Ubisoft lancia su Steam una vasta serie di sconti che coinvolge Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs e molti altri titoli, con offerte anche sotto i 10 euro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/09/2026
Naoe e Yasuke in Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Articoli News Video Immagini

Ubisoft festeggia quest'anno il suo quarantesimo anniversario e, tra le varie iniziative dedicate, propone una ricca serie di sconti su Steam che coinvolge praticamente tutti i franchise della compagnia transalpina.

Tra le offerte principali segnaliamo Assassin's Creed Shadows, ora disponibile a 27,99 euro con uno sconto del 60%. Assassin's Creed Mirage scende invece a 14,99 euro (-70%). In promozione anche i capitoli precedenti della serie e Assassin's Creed Black Flag Resynced, che riceve però solo un piccolo taglio del 10%, portando il prezzo a 53,99 euro.

Altre promozioni in evidenza e tanti giochi sotto i 10 euro

Proseguiamo con Rayman 30th Anniversary Edition, proposto a 11,99 euro (-40%), mentre Star Wars Outlaws scende a 17,49 euro. Numerosissime le offerte sotto i 10 euro: Far Cry 6 è acquistabile a 5,99 euro (-90%), mentre Watch Dogs 2 arriva addirittura a 2,99 euro.

Rayman Legends Retold è stato rinviato, ecco a quando Rayman Legends Retold è stato rinviato, ecco a quando

Tra i titoli a prezzo stracciato troviamo anche Immortals Fenyx Rising a 3,99 euro (-90%), Watch Dogs a 1,99 euro (-90%), Steep a 1,49 euro (-95%), The Division e The Division 2 a 2,99 euro ciascuno (-90%), oltre a South Park: Il Bastone della Verità a 7,49 euro (-75%).

I saldi di Ubisoft per il 40° anniversario saranno attivi fino al primo ottobre. Trovate la pagina dedicata su Steam con tutte le offerte disponibili a questo indirizzo.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su Steam sono iniziati i saldi del 40° anniversario di Ubisoft