Il dissipatore a liquido Thermalright è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione attiva sul dissipatore a liquido Thermalright : l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,69€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il dissipatore a liquido AIO Thermalright combina un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni con un design pensato per semplificare l'installazione e offrire diverse possibilità di personalizzazione. Il connettore PWM a 4 pin permette di controllare la velocità della ventola fino a 2000 giri/min , mentre l'interfaccia ARGB a 5V e 3 pin consente di sincronizzare l'illuminazione con quella della scheda madre.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Il sistema è compatibile con numerosi socket AMD e Intel. Per AMD sono supportati AM4 e AM5, mentre per Intel sono disponibili LGA1851, 1700, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 2011 e 2066. La confezione include inoltre le fibbie di fissaggio necessarie per l'installazione, mentre sulle piattaforme AMD è richiesta la backplane originale della scheda madre.

La superficie di dissipazione è stata aumentata per favorire il flusso dell'acqua tra le camere e migliorare la dissipazione del calore.

Completa la dotazione un display IPS da 2,4 pollici con risoluzione di 320 x 240 pixel, gestibile tramite il software TRCC per visualizzare diversi dati e impostare immagini statiche o dinamiche.