Captain Tsubasa: World of Fighters è in promozione su Amazon, acquista il gioco al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Captain Tsubasa: World of Fighters, l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un costo finale d'acquisto di 49,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Captain Tsubasa: World of Fighters porta il mondo del calcio dell'omonimo manga su un campo di gioco ricco di squadre, personaggi e mosse speciali. Il titolo offre 22 nazionali e più di 110 personaggi giocabili, affiancati da oltre 150 filmati dedicati alle diverse tecniche da eseguire durante le partite.
Ulteriori dettagli sul gioco
Una delle caratteristiche del gioco è la presenza di squadre mai viste prima. Le formazioni provenienti dal manga si incontrano infatti con squadre e personaggi originali, dando vita a sfide caratterizzate da animazioni dedicate alle azioni e alle tecniche speciali. L'obiettivo è ricreare sul campo alcuni dei momenti più spettacolari della serie, attraverso sequenze pensate per accompagnare le mosse dei giocatori.
Anche il gameplay è stato migliorato, con un'azione sul campo resa più ricca grazie all'introduzione di nuove super mosse. Le tecniche speciali possono essere utilizzate in numerose situazioni: passaggi, dribbling, contrasti e blocchi permettono di sfruttare diverse abilità per affrontare gli avversari. Qui la nostra recensione.