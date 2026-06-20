Captain Tsubasa 2: World Fighters si mostra in un video gameplay tra nazionali giovanili

Bandai Namco e Tamsoft hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Captain Tsubasa 2: World Fighters che mostra una porzione di partita tra le nazionali giovanili del Giappone e della Tailandia, dando modo di vedere qualcosa di concreto sul gioco.

Si tratta del nuovo adattamento videoludico dalla celebre serie sul calcio creata da Yōichi Takahashi nel lontano 1981 e ancora ben presente nell'immaginario comune, tra manga originale, anime degli anni 80, rifacimento e adattamenti vari.

Anche in questo caso, il gioco mischia il calcio con elementi di azione e avventura, mettendo in scena le grandi sfide dell'anime in maniera interattiva, e cercando di recuperare la spettacolarità e il racconto romanzato del calcio caratteristici dell'opera originale.