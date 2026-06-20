Captain Tsubasa 2: World Fighters si mostra in un video gameplay tra nazionali giovanili

Bandai Namco e Tamsoft hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Captain Tsubasa 2: World Fighters che mostra una porzione di partita tra le nazionali giovanili del Giappone e della Tailandia, dando modo di vedere qualcosa di concreto sul gioco.
Si tratta del nuovo adattamento videoludico dalla celebre serie sul calcio creata da Yōichi Takahashi nel lontano 1981 e ancora ben presente nell'immaginario comune, tra manga originale, anime degli anni 80, rifacimento e adattamenti vari.
Anche in questo caso, il gioco mischia il calcio con elementi di azione e avventura, mettendo in scena le grandi sfide dell'anime in maniera interattiva, e cercando di recuperare la spettacolarità e il racconto romanzato del calcio caratteristici dell'opera originale.
Un match tra nazionali giovanili
Rispetto al primo capitolo Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Captain Tsubasa 2: World Fighters propone diverse novità in termini di gameplay come nuove mosse e abilità speciali che rendono l'azione ancora più spettacolare di prima, modificando il bilanciamento con ulteriori elementi tattici. [embed yt= Q4mBpGxduxU]All'interno di Captain Tsubasa 2: World Fighters troviamo 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali animate in campo, in gran parte tratte dalla tradizione della serie animata e dei manga.
Nel video riportato in questa occasione vediamo una particolare sfida fra nazionali giovanili, ovvero Giappone e Tailandia, consentendo di entrare nella particolare atmosfera da "mondiali" in pieno stile Holly e Benji.
Nel frattempo, abbiamo visto la data di uscita del gioco, fissata per il 28 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.