Il nuovo trailer di Captain Tsubasa 2: World Fighters è dedicato ai più forti del mondo

Captain Tsubasa 2: World Fighters punterà unicamente sui contenuti inediti oppure introdurrà anche importanti miglioramenti sul piano del gameplay? Lo scopriremo fra non molto, visto che il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 28 agosto .

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Accanto al Giappone vengono infatti presentate anche diverse squadre rivali , a sottolineare l'ampiezza e l'intensità della competizione che farà da sfondo alla storia: dalla Germania al Brasile, dalla Svezia al Messico, nel gioco troveremo ventidue team differenti.

Captain Tsubasa 2: World Fighters celebra i giocatori più forti del mondo con un nuovo trailer incentrato sulle nazionali e sui loro calciatori più talentuosi, fra mosse speciali e avatar animaleschi.

Si aprono le prenotazioni

Annunciato lo scorso febbraio, Captain Tsubasa 2: World Fighters apre ufficialmente le prenotazioni proprio in concomitanza con il nuovo trailer, annunciando i bonus riservati a chi effettua il preorder e le edizioni speciali.

Chi prenota il gioco potrà infatti ottenere una maglia ufficiale del Giappone 2026 e la maglia del mondiale giovanile, oltre all'Early Unlock Pack che consente l'accesso immediato alla squadra Brasil Youth e alla musica "Moete Hero".

Per quanto riguarda invece le edizioni, oltre alla standard avremo la Deluxe Edition, con il gioco base e il Season Pass; e la Ultimate Edition, che aggiunge a questa dotazione ulteriori contenuti cosmetici e personalizzazioni, fra cui uniformi esclusive, temi per il menu principale e oggetti sbloccabili anticipatamente.