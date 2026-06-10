EssilorLuxottica investe nel Veneto: dal 2027 una parte degli occhiali smart verrà prodotta in Italia

Il percorso di EssilorLuxottica

Questa operazione si colloca in perfetta continuità con il percorso programmatico precedentemente strutturato dall'azienda e dalle parti sociali, inaugurato con il Contratto integrativo aziendale e successivamente formalizzato attraverso un protocollo d'intesa siglato nel mese di settembre scorso.

Il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, ha sottolineato la rilevanza industriale di questa decisione, definendola un'opportunità di sviluppo fondamentale sia per le strategie globali della multinazionale sia per la crescita economica dell'area geografica coinvolta.

Il manager ha evidenziato che la realizzazione di un programma così complesso necessita di un tessuto produttivo solido, di professionalità elevate e di una catena di approvvigionamento reattiva, capace di unire l'eccellenza qualitativa alla velocità di distribuzione sul mercato.