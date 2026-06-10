EssilorLuxottica investe nel Veneto: dal 2027 una parte degli occhiali smart verrà prodotta in Italia

Il colosso globale del settore ottico EssilorLuxottica ha pianificato un'importante espansione delle proprie attività industriali sul territorio italiano, introducendo per la prima volta la fabbricazione di dispositivi tecnologici indossabili nel nostro Paese.
In base alle intese raggiunte con le rappresentanze dei lavoratori, le prime catene di montaggio dedicate agli smart eyewear del gruppo verranno attivate entro i primi mesi del 2027 all'interno dello storico sito produttivo di Agordo, situato nella regione Veneto.
L'avvio di questa sperimentazione avanzata richiederà uno stanziamento economico di rilievo, finalizzato all'acquisto di moderni macchinari, all'aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche e all'inserimento di nuovo personale specializzato.
Il percorso di EssilorLuxottica
Questa operazione si colloca in perfetta continuità con il percorso programmatico precedentemente strutturato dall'azienda e dalle parti sociali, inaugurato con il Contratto integrativo aziendale e successivamente formalizzato attraverso un protocollo d'intesa siglato nel mese di settembre scorso.
Il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, ha sottolineato la rilevanza industriale di questa decisione, definendola un'opportunità di sviluppo fondamentale sia per le strategie globali della multinazionale sia per la crescita economica dell'area geografica coinvolta.
Il manager ha evidenziato che la realizzazione di un programma così complesso necessita di un tessuto produttivo solido, di professionalità elevate e di una catena di approvvigionamento reattiva, capace di unire l'eccellenza qualitativa alla velocità di distribuzione sul mercato.
Le aspettative di EssilorLuxottica
Secondo la visione della dirigenza, il successo di questa iniziativa dipenderà in modo cruciale dalla cooperazione e dalla convergenza di intenti tra l'impresa, la forza lavoro, i sindacati e i partner istituzionali. L'obiettivo finale è la creazione di un distretto manifatturiero integrato attorno alle fabbriche italiane, all'interno del quale possano confluire competenze, innovazioni scientifiche e logistica avanzata.
Questo coordinamento sinergico permetterà ad EssilorLuxottica di rafforzare la propria posizione su un mercato complesso. Che cosa ne pensate di questa notizia per la nostra nazione? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.
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