Meta rimuove dal software degli occhiali Ray-Ban Smart Glasses il codice legato al riconoscimento facciale

Meta avrebbe eliminato dal codice dell'applicazione collegata ai suoi Ray-Ban Smart Glasses i riferimenti a una controversa tecnologia di riconoscimento facciale nota internamente con il nome di "Name Tag". La decisione arriva dopo mesi di discussioni e preoccupazioni legate alla tutela della privacy e alla gestione dei dati biometrici.

Le prime informazioni sul progetto erano emerse all'inizio dell'anno attraverso un documento interno dell'azienda. Secondo quanto riportato, Meta stava valutando l'integrazione di una funzione capace di identificare le persone osservate attraverso gli occhiali intelligenti e di fornire informazioni tramite il proprio assistente basato sull'intelligenza artificiale.