CONTROL Resonant arriva il 24 settembre con DLSS 4.5, Path Tracing e tecnologie RTX avanzate

Per promuovere la nuova piattaforma, il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha incontrato la community gaming sudcoreana .

Oltre all'arrivo di nuovi giochi compatibili con le tecnologie RTX più avanzate, l'azienda ha posto particolare attenzione su RTX Spark , il nuovo superchip destinato a rappresentare una svolta per i futuri PC Windows progettati per l'era degli agenti di intelligenza artificiale personali.

NVIDIA continua a espandere il proprio ecosistema tecnologico attraverso una serie di annunci presentati durante eventi come COMPUTEX, GTC Taipei e Summer Game Fest .

Successivamente, a Seul, RTX Spark è stata utilizzata per mostrare giochi come PUBG: BATTLEGROUNDS, Subnautica 2, CINDER CITY e AION 2, evidenziando le capacità della nuova architettura anche su dispositivi compatti.

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NVIDIA collabora inoltre con Riot Games per portare titoli come League of Legends e VALORANT sulla nuova piattaforma.

Una delle prime tappe del "tour di Huang" è stata il T1 Base Camp , sede dell'organizzazione esports T1, dove ha mostrato RTX Spark insieme al campione mondiale di League of Legends Lee Sang-hyeok, conosciuto dai fan come Faker.

I nuovi giochi che beneficeranno del DLSS e delle nuove tecnologie NVIDIA

Tra i giochi più attesi spicca CONTROL Resonant, previsto per il 24 settembre. Il nuovo titolo di Remedy Entertainment porterà i giocatori in una Manhattan devastata da fenomeni paranormali.

Sul fronte tecnico, il gioco introdurrà Path Tracing, RTX Mega Geometry, DLSS Ray Reconstruction e DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, tecnologie che puntano a migliorare notevolmente realismo, illuminazione e fluidità.

Anche altri titoli riceveranno o integreranno il supporto alle tecnologie NVIDIA più recenti. Tra questi figurano Deep Rock Galactic: Rogue Core, Dune: Awakening, Gothic 1 Remake, GOALS, Onimusha: Way of the Sword, Fatekeeper, Marathon, NBA THE RUN, Tides of Tomorrow e Aniimo.

L'obiettivo comune è sfruttare DLSS 4.5, Frame Generation, Multi Frame Generation e le più recenti innovazioni RTX per aumentare il frame rate e migliorare la qualità dell'immagine.