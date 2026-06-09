The Duskbloods torna con un trailer, che annuncia il playtest a numero chiuso

In occasione del Nintendo Direct di oggi pomeriggio, FromSoftware ha presentato un nuovo, brevissimo trailer di The Duskbloods, un titolo multiplayer esclusivo per Nintendo Switch 2.
In realtà il filmato era più che breve: inizia con una carrellata di personaggi per poi annunciare il network test a numero chiuso per l'estate 2026. Questione di pochi secondi, senza alcun dettaglio aggiuntivo.
Probabilmente nelle prossime settimane FromSoftware svelerà completamente il gioco, di cui per adesso si continua a sapere davvero nulla, con la curiosità dei fan che non può certo essere soddisfatta da così poco.
I personaggi fanno intuire qualcosa dello scenario, ma di sicuro non c'è niente. Staremo a vedere se lo studio di Elden Ring riuscirà a ripetersi segnando un altro punto con questa intrigante produzione multiplayer.
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