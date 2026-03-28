The Duskbloods ha una possibile finestra di uscita su Nintendo Switch 2

Come forse saprete, Kadokawa recentemente ha ribadito l'intenzione di pubblicare il gioco entro l'anno , ma senza fornire una data precisa e il lungo silenzio seguito all'ultima presentazione ha inevitabilmente messo in allerta i fan.

Lancio a fine anno e prima Elden Ring su Switch 2?

Nel suo ultimo podcast, in cui ha anche accennato al possibile ritorno di Star Fox e a un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nate ha spiegato che difficilmente il titolo arriverà in estate. Le sue fonti indicano invece una finestra compresa tra metà/fine settembre e dicembre, collocando il lancio in pieno periodo autunnale.

Si tratta ovviamente di informazioni da prendere con cautela, ma che potrebbero deludere chi sperava di mettere le mani sul gioco già tra primavera ed estate, per quanto non è da escludere la possibilità di una beta pubblica o a invito, come già accaduto con Elden Ring e Nightreign.

Va inoltre considerato che FromSoftware ha in programma anche Elden Ring: Tarnished Edition, che dalle prove alla GDC sembra aver compiuto notevoli passi avanti. Una sovrapposizione di uscite potrebbe aver spinto lo studio a collocare la nuova IP in un periodo più favorevole dal punto di vista commerciale, seppur potenzialmente più affollato.