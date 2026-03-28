Recupera i tre giochi della serie: Metro Saga Bundle per PC è in sconto su Instant Gaming

Se non hai ancora recuperato i titoli della serie Metro, e cerchi nuove avventure particolari, Metro Saga Bundle per PC è su Instant Gaming a 13,27 € invece di 59 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta di uno dei migliori sconti, tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.