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Recupera i tre giochi della serie: Metro Saga Bundle per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Metro Saga Bundle per PC a prezzo scontato. Questo pratico bundle include i tre giochi della serie: Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux e Metro Exodus Gold Edition.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/03/2026
Metro Saga Bundle
Metro Exodus
Metro Exodus
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Se non hai ancora recuperato i titoli della serie Metro, e cerchi nuove avventure particolari, Metro Saga Bundle per PC è su Instant Gaming a 13,27 € invece di 59 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Si tratta di uno dei migliori sconti, tra le varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I tre giochi della serie in un pratico bundle

Come anticipato, questo bundle include i tre giochi della serie: Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux e Metro Exodus Gold Edition. Sono inclusi anche tutti i DLC Bonus e l'Expansion Pass. In queste avventure dovrai viaggiare dai tunnel sotterranei di Mosca alle lande di una Russia post-apocalittica. Si tratta di uno dei migliori sparatutto in prima persona, ed è una serie molto apprezzata dagli utenti.

Ovviamente aspettati giochi coerenti con gli anni di uscita, ma preparati anche ad affrontare esperienze altamente immersive, coinvolgenti e suggestive, perfette se ami il genere. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre rexensioni separate di Metro Redux e Metro Exodus, ricche di ogni dettaglio affinché tu possa valutarne l'acquisto.

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