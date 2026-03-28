Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Eustace con un nuovo trailer

Cygames ha pubblicato il secondo trailer della serie "Meet the Crew", la raccolta di filmati dedicati ai nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Protagonista di questo episodio è Eustace, agente della Society, un'organizzazione specializzata nella caccia e nell'eliminazione di bestie primordiali e minacce sovrannaturali.

Taciturno, metodico e dotato di una precisione letale, Eustace combatte impugnando Flamek, un fucile ad alta tecnologia capace di scagliare proiettili elettrificati. Il trailer offre un primo sguardo alle sue abilità, basate soprattutto su attacchi a media e lunga distanza, confermandone il ruolo di combattente ranged estremamente tecnico.