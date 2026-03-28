Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Eustace con un nuovo trailer

Cygames ha pubblicato il secondo trailer della serie "Meet the Crew", la raccolta di filmati dedicati ai nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Protagonista di questo episodio è Eustace, agente della Society, un'organizzazione specializzata nella caccia e nell'eliminazione di bestie primordiali e minacce sovrannaturali.
Taciturno, metodico e dotato di una precisione letale, Eustace combatte impugnando Flamek, un fucile ad alta tecnologia capace di scagliare proiettili elettrificati. Il trailer offre un primo sguardo alle sue abilità, basate soprattutto su attacchi a media e lunga distanza, confermandone il ruolo di combattente ranged estremamente tecnico.
Endless Ragnarok arriva a luglio con nuovi contenuti e personaggi
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sarà disponibile dal 9 luglio su PS4, PS5, PC e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2. Si tratta di una versione ampliata e aggiornata dell'action RPG uscito lo scorso anno: chi possiede già una copia potrà effettuare l'upgrade alla nuova edizione tramite un aggiornamento a pagamento.
Tra le principali novità figurano nuovi personaggi giocabili, tra cui Eustace e Beatrix, contenuti narrativi inediti, modalità aggiuntive, un sistema di combattimento ulteriormente rifinito e il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate.