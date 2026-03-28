Il televisore TCL QLED 4K da 65" è in sconto su Amazon al minimo storico: costa 100 € in meno

Se cerchi un nuovo televisore per film o videogiochi, il TCL QLED 4K da 65" è su Amazon a 499,90 € rispetto al prezzo mediano di 599,90 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni, se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini di qualità

Grazie alla tecnologia QLED, i colori sono autentici e nitidi, con una qualità delle immagini realistica e un'ampia gamma cromatica. Troviamo inoltre il processore AiPQTM Pro, per movimenti chiari e fluidi e una qualità 4K stabile ed elevata. Lato gaming, i gameplay sono fluidi e convincenti, con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. A contribuire positivamente sono Dolby Vision e Atmos, Onkyo 2.1 Audio e il supporto a Google TV.

Le caratteristiche del televisore

Nel complesso, si tratta di un prodotto valido e apprezzato dagli utenti, considerando anche il rapporto qualità-prezzo. Se però sei estremamente esigente e punti a un prodotto di fascia ancora più alta, potresti dover optare per altre soluzioni specifiche. Ricordiamo che il modello proposto è il 65P8K da 65".