Il mouse Logitech G Pro X2 Superstrike è in promo su Amazon: applica il coupon e acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un coupon che fa calare il costo del mouse Logitech G Pro X2 Superstrike: spuntando il box sotto la descrizione del prodotto è possibile ottenere uno sconto del 20% per un prezzo finale di 143,99€ (minimo storico). Una volta spuntato basterà accedere al carrello per ritrovarsi il costo ribassato. Acquistalo tramite questo link, o dal banner qui in basso: Il Logitech G Pro X2 Superstrike è un mouse gaming wireless sviluppato in collaborazione con alcuni dei migliori professionisti degli eSport, con l'obiettivo di offrire prestazioni di altissimo livello nelle competizioni più impegnative.
Ulteriori dettagli sul mouse
Progettato per garantire la massima reattività, integra il clic più rapido mai realizzato da Logitech, completamente personalizzabile grazie a 10 livelli di regolazione del punto di attuazione e 5 livelli di trigger rapido.
Tra le principali innovazioni spicca il sistema HITS (Inductive Haptic Trigger System), una tecnologia di attivazione aptica induttiva che restituisce un feedback tattile immediato a ogni clic, aumentando il controllo e il coinvolgimento durante le sessioni di gioco.
La precisione è affidata al sensore HERO 2, capace di raggiungere 44.000 DPI, una velocità di tracciamento superiore a 888 IPS e un'accelerazione fino a 88 G. Completa il pacchetto una scocca ultrasottile da appena 0,7 mm.