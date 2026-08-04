Star Wars Episode 1: Racer non fu intitolato "Podracer" per via di un gioco di Ubisoft

Nonostante l'argomento centrale del gioco fossero proprio le celebri corse degli sgusci viste al cinema, lo storico videogioco di LucasArts del 1999 fu pubblicato con il titolo ufficiale di Star Wars Episode 1: Racer , evitando il termine "Podracer" (sguscio). Una scelta che all'epoca sembrò poco azzeccata a molti appassionati, tanto che il gioco veniva spesso colloquialmente chiamato dai giocatori con il nome che si credeva gli calzasse meglio.

Il ruolo di Ubisoft

A distanza di anni, la motivazione dietro alla scelta fatta è stata chiarita da Jon Knoles, ex responsabile creativo del progetto. Durante una recente tavola rotonda dedicata al titolo, Knoles ha confermato che il team di sviluppo aveva intenzione di utilizzare la parola podracer, ma fu costretto a fare un passo indietro a causa di un videogioco concorrente.

"Volevamo chiamarlo Star Wars Episode 1: Podracer, ma c'era un'azienda, credo fosse Ubisoft, che aveva pubblicato in precedenza un gioco intitolato POD", ha spiegato Knoles. "E credo che i vertici di LucasArts abbiano ritenuto fosse meglio evitare".

Il gioco a cui si fa riferimento è P.O.D: Planet of Death, un titolo di corse automobilistiche ad ambientazione fantascientifica pubblicato da Ubisoft su PC nel 1997. L'aspetto cruciale della vicenda risale al 1996, anno in cui l'azienda francese registrò negli Stati Uniti il marchio "POD" per l'utilizzo in "software video e informatici interattivi per giochi di corse automobilistiche". Ubisoft ha poi detenuto tale marchio fino al 2004.

Knoles ha precisato che, per quanto ne sappia, non ci fu alcuna minaccia legale o diffida da parte di Ubisoft. L'ufficio legale di LucasArts si accorse semplicemente dell'esistenza del marchio registrato e, per evitare il rischio di potenziali dispute, optò per una soluzione più prudente, ripiegando sul più generico sottotitolo "Racer".

Per quanto riguarda il franchise che causò il cambio di nome, POD ottenne in seguito un sequel, POD 2, pubblicato su Sega Dreamcast nel 2000, e il primo capitolo è tuttora reperibile su PC attraverso la piattaforma GOG con il titolo POD: Gold.