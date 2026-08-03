Xbox non abbandonerà Steam, ma ha intenzione di espandersi su PC anche in altre vie

A quanto pare, non è questo il caso, almeno per il momento, in quanto Microsoft non ha piani per lasciare Steam, sebbene voglia impegnarsi maggiormente nell'ambito del gaming PC anche al di fuori dello store di Valve.

Il tutto era nato da una sua dichiarazione all'interno del podcast Xbox Two, nella quale aveva suggerito alcune novità in arrivo nella gestione di Xbox che potevano aprire la strada a un possibile abbandono di Steam in favore di una concentrazione totale sul Microsoft Store .

Dopo alcune affermazioni che sembravano suggerire il contrario, è arrivata una sorta di smentita da parte di Jez Corden, giornalista di Windows Central, il quale ha chiarito che Xbox non abbandonerà Steam e continuerà dunque a pubblicare i propri titoli sullo store Valve, ma aggiungendo anche che Microsoft ha intenzione di espandersi su PC anche in altre vie .

Il gaming su PC resterà importante

"Qualcosa che ho detto nel nostro podcast Xbox Two questo fine settimana è stato un po' tratto fuori dal contesto da alcuni siti, e ha portato al diffondersi di una voce di corridoio sul fatto che Microsoft stia valutando l'abbandono di Steam", ha spiegato Corden in un aggiornamento successivo.

"Non stanno assolutamente pensando nulla del genere (almeno per ora), ma ci sono buone ragioni per pensare che Microsoft stia valutando nuove possibilità per quanto riguarda l'impegno nel gaming su Windows", cosa che potrebbe aprire strade nuove.

Il gaming su PC è ancora una parte importante del DNA di Microsoft, sostiene Corden, e Xbox sta investendo molto anche nel miglioramento dell'esperienza nell'uso dell'app Xbox su PC, nell'ottica di una migliore integrazione dei vari ambiti da gioco.

Il PC avrà un ruolo centrale in futuro, e questo è dimostrato anche dal fatto che Xbox Helix è progettata come una sorta di PC da gaming in forma di console, oltre ad altre novità come l'espansione della retro-compatibilità di Xbox al PC.

Tra le varie iniziative, c'è anche una possibile apertura di Battle.net a sviluppatori ed editori di terze parti, sebbene non sia ancora chiaro se queste idee siano ancora valide sotto la nuova guida della CEO Asha Sharma, che sta modificando un po' la visione generale della divisione, tra le altre cose rimettendo al centro la console.