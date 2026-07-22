Xbox porta la retrocompatibilità su PC: già quattro i giochi per la prima Xbox disponibili

Xbox ha annunciato l'arrivo della retrocompatibilità su PC, un'iniziativa pensata per rendere disponibili sui computer e sui dispositivi portatili compatibili alcuni dei giochi pubblicati originariamente sulle console Xbox. Il programma debutta in accesso anticipato con quattro titoli della prima Xbox, segnando l'inizio di un progetto più ampio per preservare il catalogo storico della piattaforma e renderlo accessibile da nuovi dispositivi.
I primi giochi e altri dettagli
I primi giochi disponibili sono:
I quattro titoli possono essere acquistati su PC e sono inclusi in tutti i piani Xbox Game Pass. Chi possiede già una licenza digitale dei giochi su console può inoltre utilizzarla anche su PC e dispositivi portatili compatibili. Grazie alle funzionalità di Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, i titoli possono essere giocati attraverso le console Xbox, cloud, PC e handheld supportati.
Il programma non si limita a trasferire i giochi originali sui computer. Xbox ha infatti introdotto alcune opzioni specifiche per migliorare l'esperienza su PC, cercando al tempo stesso di preservare il gameplay originale. I giocatori possono modificare diverse impostazioni grafiche, tra cui l'upscaling fino a quattro volte la risoluzione, il supporto al VSync, le modalità a schermo intero e in finestra, il filtro anisotropico e un anti-aliasing migliorato. Sono inoltre disponibili impostazioni personalizzabili per lingua e audio.
Microsoft prevede di aggiungere ulteriori funzionalità in futuro. Tra quelle già annunciate c'è una delle richieste più frequenti da parte della community: gli Achievement. Il supporto arriverà nel corso dell'anno per alcuni giochi della prima Xbox sia su console sia su PC. I quattro titoli disponibili inizialmente in anteprima riceveranno gli Achievement nei prossimi mesi.
Per accedere ai giochi retrocompatibili è sufficiente utilizzare l'app Xbox su PC, a condizione che il sistema rispetti i requisiti minimi indicati da Microsoft. È richiesto Windows 11, insieme a una scheda grafica come Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Intel Arc A310, un processore quad-core almeno equivalente a Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM e driver aggiornati.
Per la configurazione consigliata vengono indicati una GPU come Radeon RX 6800, Nvidia GTX 1070 Ti o Intel Arc A770, una CPU a sei core e 12 thread come Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600, DirectX 12 con Hardware Feature Level 11 e 8 GB di VRAM.
Jason Ronald, vicepresidente di Next Generation di Xbox, ha presentato l'iniziativa come un ulteriore passo verso la conservazione del patrimonio videoludico della piattaforma. "La vostra libreria è più di una semplice raccolta di giochi. È la vostra storia personale, fatta di grandi avventure e ricordi preziosi del passato. E, come giocatori, non vogliamo lasciare indietro la nostra eredità videoludica mentre la tecnologia continua a evolversi e progredire."
L'obiettivo dichiarato è quindi di permettere ai giocatori di continuare a utilizzare i giochi acquistati nel corso degli anni anche quando cambiano hardware e dispositivi. Il debutto con quattro titoli rappresenta soltanto il primo passo di un programma destinato ad ampliare progressivamente il numero di giochi Xbox disponibili su PC e handheld, estendendo il concetto di retrocompatibilità oltre le console e cercando di mantenere il catalogo storico della piattaforma accessibile nel tempo.