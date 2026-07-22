Xbox porta la retrocompatibilità su PC: già quattro i giochi per la prima Xbox disponibili

Xbox ha annunciato l'arrivo della retrocompatibilità su PC , un'iniziativa pensata per rendere disponibili sui computer e sui dispositivi portatili compatibili alcuni dei giochi pubblicati originariamente sulle console Xbox. Il programma debutta in accesso anticipato con quattro titoli della prima Xbox , segnando l'inizio di un progetto più ampio per preservare il catalogo storico della piattaforma e renderlo accessibile da nuovi dispositivi.

I primi giochi e altri dettagli

I primi giochi disponibili sono:

I primi quattro giochi Xbox retrocompatibili con il PC

I quattro titoli possono essere acquistati su PC e sono inclusi in tutti i piani Xbox Game Pass. Chi possiede già una licenza digitale dei giochi su console può inoltre utilizzarla anche su PC e dispositivi portatili compatibili. Grazie alle funzionalità di Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming, i titoli possono essere giocati attraverso le console Xbox, cloud, PC e handheld supportati.

Il programma non si limita a trasferire i giochi originali sui computer. Xbox ha infatti introdotto alcune opzioni specifiche per migliorare l'esperienza su PC, cercando al tempo stesso di preservare il gameplay originale. I giocatori possono modificare diverse impostazioni grafiche, tra cui l'upscaling fino a quattro volte la risoluzione, il supporto al VSync, le modalità a schermo intero e in finestra, il filtro anisotropico e un anti-aliasing migliorato. Sono inoltre disponibili impostazioni personalizzabili per lingua e audio.

Microsoft prevede di aggiungere ulteriori funzionalità in futuro. Tra quelle già annunciate c'è una delle richieste più frequenti da parte della community: gli Achievement. Il supporto arriverà nel corso dell'anno per alcuni giochi della prima Xbox sia su console sia su PC. I quattro titoli disponibili inizialmente in anteprima riceveranno gli Achievement nei prossimi mesi.

Per accedere ai giochi retrocompatibili è sufficiente utilizzare l'app Xbox su PC, a condizione che il sistema rispetti i requisiti minimi indicati da Microsoft. È richiesto Windows 11, insieme a una scheda grafica come Nvidia GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 o Intel Arc A310, un processore quad-core almeno equivalente a Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM e driver aggiornati.

Per la configurazione consigliata vengono indicati una GPU come Radeon RX 6800, Nvidia GTX 1070 Ti o Intel Arc A770, una CPU a sei core e 12 thread come Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600, DirectX 12 con Hardware Feature Level 11 e 8 GB di VRAM.

Jason Ronald, vicepresidente di Next Generation di Xbox, ha presentato l'iniziativa come un ulteriore passo verso la conservazione del patrimonio videoludico della piattaforma. "La vostra libreria è più di una semplice raccolta di giochi. È la vostra storia personale, fatta di grandi avventure e ricordi preziosi del passato. E, come giocatori, non vogliamo lasciare indietro la nostra eredità videoludica mentre la tecnologia continua a evolversi e progredire."

L'obiettivo dichiarato è quindi di permettere ai giocatori di continuare a utilizzare i giochi acquistati nel corso degli anni anche quando cambiano hardware e dispositivi. Il debutto con quattro titoli rappresenta soltanto il primo passo di un programma destinato ad ampliare progressivamente il numero di giochi Xbox disponibili su PC e handheld, estendendo il concetto di retrocompatibilità oltre le console e cercando di mantenere il catalogo storico della piattaforma accessibile nel tempo.