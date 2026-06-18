Quali sono i giochi più richiesti in retrocompatibilità su Xbox? Vediamo le top ten aggiornate

Da quando Microsoft ha evidenziato l'esistenza di un sito non ufficiale dedicato alla preservazione dei giochi Xbox con la possibilità di votare i titoli da richiedere in retrocompatibilità, questo ha conosciuto una notevole espansione in termini di popolarità, e i voti sono aumentati portando a diverse modifiche nella classifica: vediamo dunque le top ten aggiornate dei giochi più richiesti per la retrocompatibilità di Xbox.
Questa è dunque la classifica aggiornata per quanto riguarda le prime dieci posizioni dei giochi più richiesti dalla prima Xbox, ma bisogna considerare sempre che tutta la situazione è in costante divenire, dunque non va presa come definitiva:
- The Simpsons: Hit & Run
- Sonic Heroes
- Jet Set Radio Future
- Need for Speed: Underground 2
- Shadow The Hedgehog
- Def Jam: Fight for NY
- Sonic Riders
- Spider-Man 2
- Ultimate Spider-Man
- Burnout 3: Takedown
Permangono alcune costanti ma molte posizioni sono nuove rispetto alla prima volta che avevamo visto la classifica.
I più richiesti in base a varie categorie
The Simpsons: Hit & Run, uscito originariamente nel 2003 sulla prima Xbox secondo il sito Xbox Game Preservation, è evidentemente il gioco più desiderato dagli utenti, che vorrebbero poter giocare a questo celebre arcade sui Simpson anche su Xbox Series X|S.
Una costante è rappresentata da Jet Set Radio Future, che rimane sempre fra i giochi più richiesti, come prevedibile: si tratta di uno dei titoli più noti dell'ondata di giochi Sega che invase la prima Xbox, e ancora simbolico di quella piattaforma.
Per quanto riguarda Xbox 360, si assiste a una situazione particolare, visto che la top ten è quasi completamente dominata da Skylanders e Transformers:
- Skylanders: Spyro's Adventure
- Skylanders: Giants
- Skylanders: Swap Force
- Skylanders: Trap Team
- Skylanders: SuperChargers
- Skylanders: Imaginators
- Transformers: War for Cybertron
- Transformers: Fall of Cybertron
- Spider-Man: Shattered Dimensions
- Need for Speed: Most Wanted (2005)
Bisogna comunque considerare che non sono moltissimi i titoli Xbox 360 esclusi dalla retro-compatibilità, e la classifica è influenzata dalla totale esclusione di alcuni franchise specifici.
Per quanto riguarda i giochi "non appartenenti a franchise", i più richiesti sono i seguenti:
- Alpha Protocol
- Wet
- Eternal Sonata
- Gun
- Brute Force
- The Saboteur
- Singularity
- Darkwatch
- Remember Me
- Lollipop Chainsaw
Questa è forse la classifica più interessante, considerando che contiene diversi giochi originali e che risultano particolarmente ricercati, dunque si spera che Microsoft guardi anche a questa per prendere le sue decisioni.
Infine, riportiamo la top ten speciale dei giochi che sono stati rimossi dallo store e che gli utenti vorrebbero veder tornare a disposizione nel negozio online:
- Left 4 Dead 2
- Left 4 Dead
- Batman: Arkham Origins
- Sonic CD
- Mortal Kombat
- The Orange Box
- Forza Horizon
- Sonic & Knuckles
- Jet Set Radio
- LEGO: The Lord of the Rings
Buona parte di questi titoli sono già funzionanti in retro-compatibilità, ma in questo caso la richiesta è di rimetterli a disposizione all'interno dello store per coloro che non li hanno potuto acquistare in precedenza.
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