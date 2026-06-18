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Quali sono i giochi più richiesti in retrocompatibilità su Xbox? Vediamo le top ten aggiornate

Vediamo le classifiche aggiornate dei giochi più richiesti in retro-compatibilità su Xbox, in base a quanto riportato dal sito non ufficiale dedicato alla preservazione dei titoli.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/06/2026
La copertina di The Simpsons: Hit and Run

Da quando Microsoft ha evidenziato l'esistenza di un sito non ufficiale dedicato alla preservazione dei giochi Xbox con la possibilità di votare i titoli da richiedere in retrocompatibilità, questo ha conosciuto una notevole espansione in termini di popolarità, e i voti sono aumentati portando a diverse modifiche nella classifica: vediamo dunque le top ten aggiornate dei giochi più richiesti per la retrocompatibilità di Xbox.

Questa è dunque la classifica aggiornata per quanto riguarda le prime dieci posizioni dei giochi più richiesti dalla prima Xbox, ma bisogna considerare sempre che tutta la situazione è in costante divenire, dunque non va presa come definitiva:

  1. The Simpsons: Hit & Run
  2. Sonic Heroes
  3. Jet Set Radio Future
  4. Need for Speed: Underground 2
  5. Shadow The Hedgehog
  6. Def Jam: Fight for NY
  7. Sonic Riders
  8. Spider-Man 2
  9. Ultimate Spider-Man
  10. Burnout 3: Takedown

Permangono alcune costanti ma molte posizioni sono nuove rispetto alla prima volta che avevamo visto la classifica.

I più richiesti in base a varie categorie

The Simpsons: Hit & Run, uscito originariamente nel 2003 sulla prima Xbox secondo il sito Xbox Game Preservation, è evidentemente il gioco più desiderato dagli utenti, che vorrebbero poter giocare a questo celebre arcade sui Simpson anche su Xbox Series X|S.

Una scena di Alpha Protocol
Una scena di Alpha Protocol

Una costante è rappresentata da Jet Set Radio Future, che rimane sempre fra i giochi più richiesti, come prevedibile: si tratta di uno dei titoli più noti dell'ondata di giochi Sega che invase la prima Xbox, e ancora simbolico di quella piattaforma.

Per quanto riguarda Xbox 360, si assiste a una situazione particolare, visto che la top ten è quasi completamente dominata da Skylanders e Transformers:

  1. Skylanders: Spyro's Adventure
  2. Skylanders: Giants
  3. Skylanders: Swap Force
  4. Skylanders: Trap Team
  5. Skylanders: SuperChargers
  6. Skylanders: Imaginators
  7. Transformers: War for Cybertron
  8. Transformers: Fall of Cybertron
  9. Spider-Man: Shattered Dimensions
  10. Need for Speed: Most Wanted (2005)

Bisogna comunque considerare che non sono moltissimi i titoli Xbox 360 esclusi dalla retro-compatibilità, e la classifica è influenzata dalla totale esclusione di alcuni franchise specifici.

Per quanto riguarda i giochi "non appartenenti a franchise", i più richiesti sono i seguenti:

  1. Alpha Protocol
  2. Wet
  3. Eternal Sonata
  4. Gun
  5. Brute Force
  6. The Saboteur
  7. Singularity
  8. Darkwatch
  9. Remember Me
  10. Lollipop Chainsaw

Questa è forse la classifica più interessante, considerando che contiene diversi giochi originali e che risultano particolarmente ricercati, dunque si spera che Microsoft guardi anche a questa per prendere le sue decisioni.

Infine, riportiamo la top ten speciale dei giochi che sono stati rimossi dallo store e che gli utenti vorrebbero veder tornare a disposizione nel negozio online:

  1. Left 4 Dead 2
  2. Left 4 Dead
  3. Batman: Arkham Origins
  4. Sonic CD
  5. Mortal Kombat
  6. The Orange Box
  7. Forza Horizon
  8. Sonic & Knuckles
  9. Jet Set Radio
  10. LEGO: The Lord of the Rings

Buona parte di questi titoli sono già funzionanti in retro-compatibilità, ma in questo caso la richiesta è di rimetterli a disposizione all'interno dello store per coloro che non li hanno potuto acquistare in precedenza.

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