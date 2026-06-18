Quali sono i giochi più richiesti in retrocompatibilità su Xbox? Vediamo le top ten aggiornate

Permangono alcune costanti ma molte posizioni sono nuove rispetto alla prima volta che avevamo visto la classifica.

Questa è dunque la classifica aggiornata per quanto riguarda le prime dieci posizioni dei giochi più richiesti dalla prima Xbox , ma bisogna considerare sempre che tutta la situazione è in costante divenire, dunque non va presa come definitiva:

Da quando Microsoft ha evidenziato l'esistenza di un sito non ufficiale dedicato alla preservazione dei giochi Xbox con la possibilità di votare i titoli da richiedere in retrocompatibilità, questo ha conosciuto una notevole espansione in termini di popolarità, e i voti sono aumentati portando a diverse modifiche nella classifica: vediamo dunque le top ten aggiornate dei giochi più richiesti per la retrocompatibilità di Xbox .

I più richiesti in base a varie categorie

The Simpsons: Hit & Run, uscito originariamente nel 2003 sulla prima Xbox secondo il sito Xbox Game Preservation, è evidentemente il gioco più desiderato dagli utenti, che vorrebbero poter giocare a questo celebre arcade sui Simpson anche su Xbox Series X|S.

Una scena di Alpha Protocol

Una costante è rappresentata da Jet Set Radio Future, che rimane sempre fra i giochi più richiesti, come prevedibile: si tratta di uno dei titoli più noti dell'ondata di giochi Sega che invase la prima Xbox, e ancora simbolico di quella piattaforma.

Per quanto riguarda Xbox 360, si assiste a una situazione particolare, visto che la top ten è quasi completamente dominata da Skylanders e Transformers:

Skylanders: Spyro's Adventure Skylanders: Giants Skylanders: Swap Force Skylanders: Trap Team Skylanders: SuperChargers Skylanders: Imaginators Transformers: War for Cybertron Transformers: Fall of Cybertron Spider-Man: Shattered Dimensions Need for Speed: Most Wanted (2005)

Bisogna comunque considerare che non sono moltissimi i titoli Xbox 360 esclusi dalla retro-compatibilità, e la classifica è influenzata dalla totale esclusione di alcuni franchise specifici.

Per quanto riguarda i giochi "non appartenenti a franchise", i più richiesti sono i seguenti:

Alpha Protocol Wet Eternal Sonata Gun Brute Force The Saboteur Singularity Darkwatch Remember Me Lollipop Chainsaw

Questa è forse la classifica più interessante, considerando che contiene diversi giochi originali e che risultano particolarmente ricercati, dunque si spera che Microsoft guardi anche a questa per prendere le sue decisioni.

Infine, riportiamo la top ten speciale dei giochi che sono stati rimossi dallo store e che gli utenti vorrebbero veder tornare a disposizione nel negozio online:

Left 4 Dead 2 Left 4 Dead Batman: Arkham Origins Sonic CD Mortal Kombat The Orange Box Forza Horizon Sonic & Knuckles Jet Set Radio LEGO: The Lord of the Rings

Buona parte di questi titoli sono già funzionanti in retro-compatibilità, ma in questo caso la richiesta è di rimetterli a disposizione all'interno dello store per coloro che non li hanno potuto acquistare in precedenza.