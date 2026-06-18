Logitech G G512 X 98, la recensione della tastiera ibrida Dual Swap

La parola d'ordine per ritagliarsi uno spazio nel mercato delle periferiche da gaming è "distinguersi", e la Logitech G G512 X 98 interpreta questo concetto alla lettera, proponendo per la prima volta in ambito mainstream una soluzione ibrida che prova a unire tecnologie meccaniche e analogiche per consegnarci un dispositivo fuori dall'ordinario. Il risultato è un prodotto che punta a offrire qualcosa di più rispetto alle altre tastiere, ottimizzando gli spazi fra alloggiamenti nascosti e accessori "trasformabili", e completando il tutto con un design molto diverso da ciò a cui Logitech ci aveva abituati finora. Il prezzo però è importante: 219,99€ su Amazon, a cui vanno aggiunti eventualmente 44,99€ per il poggiapolsi abbinato.

A proposito di illuminazione, l'abbinamento con il G512 X Palm Rest ha decisamente il suo perché, visto che il materiale di cui è composto il poggiapolsi riflette ed estende i colori emessi dalla barra RGB inferiore. Anche qui tuttavia, il fattore prezzo pesa un po': l'accessorio va acquistato a parte e costa un pizzico troppo per quello che effettivamente offre in termini di "costruzione" ed ergonomia.

Questo perché soltanto un quarto dei tasti presenti può passare dall'impostazione meccanica a quella analogica, ma soprattutto perché l'alloggiamento collocato nella parte superiore della tastiera contiene solo nove switch magnetici: una dotazione che potrebbe starvi stretta e richiedere l'acquisto di ulteriori interruttori o anelli aggiuntivi rispetto ai cinque inclusi nella confezione.

Queste soluzioni mettono a disposizione degli utenti un'enorme libertà , andando a unire il feeling degli switch meccanici alla possibilità di utilizzare l'alternativa magnetica, con tutto ciò che ne consegue a livello di personalizzazione e con l'extra rappresentato dagli appena citati anelli SAPP. Si tratta però di un'idea che Logitech, alla fine dei conti, non ha abbracciato in maniera del tutto convinta.

A tal proposito, la G512 X introduce anche un'ulteriore funzionalità: inserendo degli anelli SAPP sugli interruttori analogici è possibile ottenere un feedback tattile durante la pressione che permette di distinguere chiaramente le due fasi di corsa del tasto , così da ottenere una precisione maggiore durante l'attivazione e creare comandi separati tramite il ben collaudato software G HUB .

La caratteristica principale della Logitech G G512 X 98 è, come detto, la sua natura ibrida: di base la tastiera è equipaggiata con interruttori meccanici, ma vanta al contempo trentanove alloggiamenti muniti di sensori TMR che consentono di sfruttare la tecnologia magnetica per regolare il punto di attuazione da 0,1 a 4 millimetri e impostare azioni differenti a seconda del grado di pressione.

Design ed ergonomia

Abbiamo parlato in apertura di alcune scelte di design alternative rispetto a ciò a cui Logitech ci ha abituati finora, e in effetti sul piano estetico la G512 X 98 (disponibile anche in versione 75, per chi apprezza i layout compatti) potrebbe dividere. La scocca della tastiera è in plastica anziché alluminio, e sebbene la struttura appaia solida, è chiaro che la sensazione non è quella di un prodotto davvero premium.

Uno sguardo al tastierino numerico della Logitech G G512 X 98

In termini di layout le disposizioni appaiono piuttosto tradizionali, con solo una manciata di copritasto (ESC e le frecce direzionali) e le due manopole di colore viola, abbinate ai due pulsanti posteriori: uno attiva la modalità gioco, l'altro effettua una scansione manuale degli switch dopo la sostituzione, laddove non si voglia utilizzare la medesima funzione di G HUB.

I progettisti hanno cercato di ottimizzare gli spazi al fine di rendere la G512 X facilmente trasportabile senza rinunciare a nulla, e così ecco l'insolito scompartimento (con una mascherina in plastica rimovibile, francamente bruttina) che ospita i nove interruttori magnetici, la fessura dove sono riposti i cinque anelli SAPP e i due estrattori (per copritasto e switch) che si agganciano ai piccoli piedini in gomma sul fondo per fungere da rialzo.

I pulsanti per la modalità gioco e la scansione degli switch sulla Logitech G G512 X 98

Disponibile sia in nero che in bianco, la tastiera può contare sulla qualità dei copritasto in PBT double-shot e su di un sistema di illuminazione che dona al design un sostanziale boost in termini di personalità, specie per via dell'ampia barra luminosa inferiore. Ottima l'acustica, ottimizzata grazie alla struttura gasket in silicone e ai relativi filtri isolanti.