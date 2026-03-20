MSI Forge GK600 TKL Wireless, la recensione della tastiera da gaming dal prezzo competitivo

In un periodo in cui molti produttori di periferiche da gaming puntano sulla fascia premium, introducendo funzionalità avanzate ma a cifre davvero importanti, MSI Forge GK600 TKL Wireless prova a consegnarci un prodotto estremamente concreto, dotato di una qualità costruttiva sorprendente e di caratteristiche tecniche notevoli soprattutto se confrontante con il prezzo di vendita inferiore agli 80€. Parliamo infatti di una tastiera munita di tripla connettività, switch meccanici lineari testati per 50 milioni di battute, un buon sistema di illuminazione RGB (combinato però a keycap privi di sistema shine-through, che peccato) e addirittura un piccolo display LCD a colori integrato, che consente di pilotare tutte le funzioni senza la necessità di passare dal software.
Caratteristiche tecniche della MSI Forge GK600 TKL Wireless
MSI Forge GK600 TKL Wireless è una tastiera meccanica da gaming con fattore di forma TKL, dunque priva di tastierino numerico ma caratterizzata da un layout particolare, che colloca i tasti Insert, Home, Canc, Fine, Page Up e Page Down all'interno di un modulo a due colonne, posizionato direttamente sotto al display LCD da un pollice, mentre in basso troviamo delle normali frecce direzionali.
Come già detto, il dispositivo è dotato di tripla connettività (2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata), e anche se i selettori posti sul fondo risultano un po' troppo piccoli e incassati, bisogna riconoscere che trovare prodotti con queste specifiche a meno di 80 euro non è semplicissimo. A maggior ragione considerando la qualità costruttiva della Forge GK600, che non mancherà di sorprendervi.
Il peso importante della tastiera, pari a 942 grammi, è infatti legato alla presenza di molteplici elementi sotto la scocca che contribuiscono alla stabilità durante la digitazione e alla gestione del rumore, grazie a ben quattro piastre in schiuma a cui si aggiunge un ulteriore strato in silicone, che agiscono in sinergia con gli ottimi copritasto in PBT double-shot per un comfort di battitura notevole.
A tal proposito, se vi capita di utilizzare spesso il tasto Canc mentre scrivete, il suo bizzarro posizionamento potrebbe darvi qualche noia sulle prime, ma è tutta una questione di pratica. Decisamente più rilevante è la mancanza di una soluzione shine-through, che va a depotenziare in maniera importante un sistema di illuminazione RGB altrimenti solido e ben realizzato.
Il design hotswap consente di sostituire gli switch al volo, utilizzando l'estrattore incluso nella confezione, mentre la batteria da 4.000 mAh garantisce sì fino a venti giorni di autonomia con l'illuminazione disattivata, ma si tratta di un valore che cala molto quando le luci sono accese e si ricorre spesso al display LCD, che consente di regolare tutte le funzionalità della tastiera.
Inevitabilmente, visto il prezzo, risultano assenti tecnologie come il polling rate da 8.000 Hz (qui il valore si ferma ai canonici 1.000 Hz) o soluzioni in stile FlashTap, ma troviamo un NKRO con 100% anti-ghosting e una coppia di piedini estraibili e regolabili su due diverse altezze, che consentono dunque di utilizzare la Forge GK600 scegliendo fra tre possibili angolazioni.
Scheda tecnica MSI Forge GK600 TKL Wireless
- Formato: tenkeyless, 75%
- Layout: ISO ITA
- Compatibilità: PC
- Interruttori: meccanici lineari
- Copritasto: PBT double-shot
- Programmazione: sì
- Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth, USB
- Autonomia: fino a 20 giorni con illuminazione spenta
- Illuminazione: RGB programmabile
- Accessori: estrattore
- Extra: display LCD integrato
- Software: MSI Center
- Dimensioni: 348 x 140 x 45 millimetri
- Peso: 942 grammi
- Prezzo: 79,99€
Design
La MSI Forge GK600 TKL ci è stata inviata nella colorazione SKY, caratterizzata da una combinazione di tinte molto sobria e gradevole: mentre la plancia in plastica è bianca e il grosso dei tasti è grigio chiaro, i WASD, la barra spaziatrice, ESC, Backspace e le frecce direzionali sono di colore "carta da zucchero", e infine diversi tasti funzione, inclusi Shift, Invio e la colonna di cui abbiamo parlato in precedenza, sono fra il blu notte e il nero.
Il display LCD a colori da un pollice integrato nella tastiera contribuisce all'estetica generale, pur con una serie di icone graficamente fin troppo basilari, ma è soprattutto il sistema di illuminazione RGB ad arricchire il colpo d'occhio, andando a donare a ogni tasto un piacevole "bordo colorato" che è possibile regolare impostando i tradizionali preset, l'intensità e la velocità del ciclo.
Certo, la mancanza di copritasto con finitura shine-through pesa sul piano puramente pratico, perché in condizioni di scarsa luce i simboli non si distinguono, ma non c'è dubbio che la Forge GK600 sia una gran bella tastiera, compatta e minimale, capace di spiccare su di una postazione nera e di restituire l'idea di un prodotto ben più costoso.
Il fondo bianco è semplice, forte dei già citati piedini regolabili, di quattro cuscinetti in gomma che tengono ben ferma la tastiera durante l'uso e di un disegno simmetrico, con una sorta di "griglia" nella parte centrale e un riquadro dove trovano posto i piccoli selettori per impostare il dispositivo per PC o Mac e scegliere il tipo di connessione, con tanto di alloggiamento magnetico per l'adattatore USB wireless.
Esperienza d'uso
Ultimamente ci è capitato di provare tastiere dotate di tecnologie all'avanguardia, vedi la recensione della Corsair Galleon 100 SD con il suo StreamDeck integrato, oppure la recensione della Logitech G Pro X TKL Rapid con i tasti Hall Effect, e non c'è dubbio che da questo punto di vista la MSI Forge GK600 TKL Wireless si ponga come un'opzione decisamente meno sofisticata ma al contempo molto meno costosa.
A ben vedere, l'impianto alla base è concreto e versatile: il fattore di forma tenkeyless è perfetto per chi cerca un dispositivo compatto ma non vuole rinunciare alla praticità in ambito produttivo, e infatti con la Forge GK600 si scrive che è un piacere grazie ai copritasto in PBT double-shot e all'eccellente lavoro sul piano della stabilizzazione e dell'insonorizzazione interna.
Nelle sessioni di gioco gli switch meccanici lineari offrono una risposta perfetta alla pressione e si confermano stabilissimi, privi di qualsivoglia incertezza, restituendo la sensazione di star utilizzando una tastiera molto più costosa. Certo, è un peccato che l'autonomia cali tanto in presenza di illuminazione RGB attiva, dunque bisogna un po' ingegnarsi per trovare un compromesso in termini di impostazioni.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.0
MSI Forge GK600 TKL Wireless è una tastiera da gaming meccanica davvero molto interessante, caratterizzata da un fattore di forma tenkeyless organizzato in maniera per certi versi inusuale ma capace di contribuire a un'estetica gradevolissima, complici la colorazione SKY e il bel sistema di illuminazione RGB: peccato che i pur eccellenti copritasto in PBT double-shot non siano anche shine-through. La tripla connettività, gli ottimi switch e l'eccellente struttura interna restituiscono l'idea di un prodotto decisamente più costoso, anche se la mancanza delle ultime tecnologie si percepisce chiaramente se avete determinate esigenze.
PRO
- Solida, compatta, molto bella
- Tripla connettività, display LCD, ottimi switch
- Prezzo davvero competitivo
CONTRO
- L'autonomia diminuisce molto con l'illuminazione accesa
- Copritasto eccellenti ma non shine-through
- Selettori posteriori un po' scomodi da azionare