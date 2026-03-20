MSI Forge GK600 TKL Wireless, la recensione della tastiera da gaming dal prezzo competitivo

In un periodo in cui molti produttori di periferiche da gaming puntano sulla fascia premium, introducendo funzionalità avanzate ma a cifre davvero importanti, MSI Forge GK600 TKL Wireless prova a consegnarci un prodotto estremamente concreto, dotato di una qualità costruttiva sorprendente e di caratteristiche tecniche notevoli soprattutto se confrontante con il prezzo di vendita inferiore agli 80€ . Parliamo infatti di una tastiera munita di tripla connettività, switch meccanici lineari testati per 50 milioni di battute, un buon sistema di illuminazione RGB (combinato però a keycap privi di sistema shine-through, che peccato) e addirittura un piccolo display LCD a colori integrato, che consente di pilotare tutte le funzioni senza la necessità di passare dal software.

Inevitabilmente, visto il prezzo, risultano assenti tecnologie come il polling rate da 8.000 Hz (qui il valore si ferma ai canonici 1.000 Hz) o soluzioni in stile FlashTap, ma troviamo un NKRO con 100% anti-ghosting e una coppia di piedini estraibili e regolabili su due diverse altezze, che consentono dunque di utilizzare la Forge GK600 scegliendo fra tre possibili angolazioni.

Il design hotswap consente di sostituire gli switch al volo, utilizzando l'estrattore incluso nella confezione, mentre la batteria da 4.000 mAh garantisce sì fino a venti giorni di autonomia con l'illuminazione disattivata, ma si tratta di un valore che cala molto quando le luci sono accese e si ricorre spesso al display LCD, che consente di regolare tutte le funzionalità della tastiera.

A tal proposito, se vi capita di utilizzare spesso il tasto Canc mentre scrivete, il suo bizzarro posizionamento potrebbe darvi qualche noia sulle prime, ma è tutta una questione di pratica. Decisamente più rilevante è la mancanza di una soluzione shine-through , che va a depotenziare in maniera importante un sistema di illuminazione RGB altrimenti solido e ben realizzato.

Il peso importante della tastiera, pari a 942 grammi, è infatti legato alla presenza di molteplici elementi sotto la scocca che contribuiscono alla stabilità durante la digitazione e alla gestione del rumore, grazie a ben quattro piastre in schiuma a cui si aggiunge un ulteriore strato in silicone, che agiscono in sinergia con gli ottimi copritasto in PBT double-shot per un comfort di battitura notevole.

Come già detto, il dispositivo è dotato di tripla connettività (2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata) , e anche se i selettori posti sul fondo risultano un po' troppo piccoli e incassati, bisogna riconoscere che trovare prodotti con queste specifiche a meno di 80 euro non è semplicissimo. A maggior ragione considerando la qualità costruttiva della Forge GK600, che non mancherà di sorprendervi.

MSI Forge GK600 TKL Wireless è una tastiera meccanica da gaming con fattore di forma TKL , dunque priva di tastierino numerico ma caratterizzata da un layout particolare, che colloca i tasti Insert, Home, Canc, Fine, Page Up e Page Down all'interno di un modulo a due colonne, posizionato direttamente sotto al display LCD da un pollice, mentre in basso troviamo delle normali frecce direzionali.

Design

La MSI Forge GK600 TKL ci è stata inviata nella colorazione SKY, caratterizzata da una combinazione di tinte molto sobria e gradevole: mentre la plancia in plastica è bianca e il grosso dei tasti è grigio chiaro, i WASD, la barra spaziatrice, ESC, Backspace e le frecce direzionali sono di colore "carta da zucchero", e infine diversi tasti funzione, inclusi Shift, Invio e la colonna di cui abbiamo parlato in precedenza, sono fra il blu notte e il nero.

La parte sinistra della MSI Forge GK600 TKL Wireless con l'illuminazione RGB attiva

Il display LCD a colori da un pollice integrato nella tastiera contribuisce all'estetica generale, pur con una serie di icone graficamente fin troppo basilari, ma è soprattutto il sistema di illuminazione RGB ad arricchire il colpo d'occhio, andando a donare a ogni tasto un piacevole "bordo colorato" che è possibile regolare impostando i tradizionali preset, l'intensità e la velocità del ciclo.

Certo, la mancanza di copritasto con finitura shine-through pesa sul piano puramente pratico, perché in condizioni di scarsa luce i simboli non si distinguono, ma non c'è dubbio che la Forge GK600 sia una gran bella tastiera, compatta e minimale, capace di spiccare su di una postazione nera e di restituire l'idea di un prodotto ben più costoso.

Il fondo della MSI Forge GK600 TKL Wireless

Il fondo bianco è semplice, forte dei già citati piedini regolabili, di quattro cuscinetti in gomma che tengono ben ferma la tastiera durante l'uso e di un disegno simmetrico, con una sorta di "griglia" nella parte centrale e un riquadro dove trovano posto i piccoli selettori per impostare il dispositivo per PC o Mac e scegliere il tipo di connessione, con tanto di alloggiamento magnetico per l'adattatore USB wireless.