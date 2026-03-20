Disponibile il remake di Ghost Master, il gestionale "da paura"

Lo sviluppatore Mechano Story Studio ha annunciato il lancio di Ghost Master: Resurrection , disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Si tratta del ritorno di uno strategico gestionale di culto dell'epoca PlayStation 2, in cui bisogna gestire degli ambienti pieni di creature sovrannaturali.

Tante novità

La versione Resurrection è stata completamente rinnovata e include fin da subito tutti i contenuti aggiuntivi: sia la versione digitale che quella fisica comprendono il gioco base insieme ai DLC Until Dawn e Ghost Adrift, mentre l'edizione fisica aggiunge anche Ghostly Defence e Ashes & Abyss. Su tutte le piattaforme citate, i contenuti principali sono già inclusi senza necessità di acquisti extra.

Il gioco si presenta come una vera e propria resurrezione del titolo originale. Si tratta di un remake fedele ma modernizzato in tutti gli aspetti principali: nuovo motore grafico, lato visivo migliorato, sistemi di gioco aggiornati e nuovi elementi narrativi che arricchiscono l'esperienza mantenendo lo spirito dell'opera originale.

Come sottolineato dagli sviluppatori, "Ghost Master è sempre stato un gioco unico - capace di unire strategia, umorismo e caos soprannaturale in un modo di cui i giocatori parlano ancora oggi". Con questa nuova versione, l'obiettivo è stato quello di rispettare la fanbase, introducendo al contempo novità e sorprese per un nuovo pubblico.

Dal punto di vista del gameplay, il gioco ha mantenuto la sua identità: il giocatore controlla un esercito di fantasmi, ciascuno con abilità e personalità diverse, e deve seminare il caos nella città di Gravenville, in 11 ambientazioni ricreate nei dettagli, tra ospedali psichiatrici, case universitarie, laboratori segreti e stazioni di polizia.