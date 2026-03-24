Sony INZONE KBD-H75, la recensione della tastiera Hall Effect compatta e concreta

Sony INZONE KBD-H75 è la nuova tastiera da gaming prodotta dalla casa giapponese : un dispositivo che va a completare la line-up di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane e che mette sul tavolo caratteristiche davvero convincenti; a cominciare naturalmente dagli interruttori magnetici con tecnologia Hall Effect e da un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz. Dotata di un'estetica minimale, che a questo punto potremmo considerare come una sorta di marchio di fabbrica per le periferiche da gaming della linea INZONE, la KBD-H75 si presenta con un fattore di forma decisamente compatto, una qualità costruttiva straordinaria ma anche un prezzo molto importante, pari a 299,99€ , anche se proprio nei giorni di pubblicazione di questo articolo la si può trovare in sconto a prezzi prossimi ai 200€.

Non ci sono extra né comandi multimediali , al di là di una manopola del volume in metallo, mentre il sistema di illuminazione RGB può essere ovviamente regolato nelle sue funzionalità, nell'intensità e nei preset grazie al software gratuito INZONE Hub .

Tornando sotto la scocca, la INZONE KBD-H75 dispone unicamente di una connessione USB cablata , il che stride un po' con il prezzo, ma mette a disposizione un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz e che, in combinazione con gli interruttori magnetici di questo modello, offre una reattività e a una precisione assoluti in ambito gaming.

La combinazione fra copritasto in PBT double-shot, doppio stabilizzatore degli switch e design gasket restituisce una stabilità davvero eccellente , fra le migliori che abbiamo mai riscontrato, e che viene ulteriormente impreziosita da una qualità costruttiva di livello premium, caratterizzata dall'ampia plancia in alluminio. Peccato solo per i piedini estraibili, che in questo caso non sono regolabili.

La tecnologia Hall Effect , come saprete, utilizza un sistema magnetico per la rilevazione degli input e nelle tastiere consente di regolare il punto di attuazione a seconda delle proprie esigenze, in questo caso passando da 0,1 millimetri a 3,4 millimetri. In combinazione con la funzionalità Rapid Trigger, questa soluzione permette di aumentare o diminuire la sensibilità dei tasti alla pressione, agendo indipendentemente su attivazione e zona morta della corsa.

La INZONE KBD-H75 è stata sviluppata da Sony in collaborazione con Fnatic , il che ha consentito ai progettisti dell'azienda giapponese di confrontarsi con alcuni fra i migliori giocatori professionisti al mondo e ricevere indicazioni importanti che poi sono state inserite nel progetto. Le dimensioni della tastiera, ad esempio, sono in realtà inferiori rispetto ai modelli compatti al 75%.

Design ed ergonomia

Esattamente come vi abbiamo raccontato nella recensione del Sony INZONE Mouse-A, anche la KBD-H75 si presenta con un design sorprendentemente minimale, completamente nero ma fortemente caratterizzato dalla già citata compattezza della tastiera, che nei fatti possiede dimensioni inferiori rispetto alle altre 75% e consente dunque di gestire meglio lo spazio sulla propria postazione.

La parte sinistra della Sony INZONE KBD-H75 con le luci accese

Ebbene, è strano a dirsi ma questo approccio e l'ingombro così ridotto vanno ad aggiungere spessore e personalità a un'estetica altrimenti fin troppo "normale", che trova nel sistema di illuminazione di cui abbiamo parlato poc'anzi un ulteriore e fondamentale elemento distintivo. Se non si fosse capito, ad ogni modo, le soluzioni adottate da Sony per questo prodotto sono votate all'assoluta praticità.

Proprio per questo dispiace l'assenza di un poggiapolsi, anche qui rispetto al prezzo importante, ma come oggetto in sé la KBD-H75 è molto carina e vi farà addirittura impazzire se siete fissati con i setup essenziali e ordinati. Dopodiché, quando si premono i tasti, arriva la sorpresa più grande: un feedback relativo alla digitazione che abbiamo trovato fantastico, di quelli che davvero ti invogliano a scrivere.