Il mercato degli smartphone Android è in difficoltà: crisi delle vendite tranne che per i Google Pixel

Il 2026 si prospetta come un anno complesso per il mercato degli smartphone Android, secondo diverse analisi di settore. Tra le principali criticità emergono l'aumento dei costi dei componenti, in particolare delle memorie RAM, e una situazione economica globale incerta che sta influenzando la domanda dei consumatori.
Uno studio recente evidenzia come le spedizioni di dispositivi Android potrebbero registrare un calo significativo, stimato intorno al 15% su base annua. Si tratta di una flessione importante, soprattutto se confrontata con quella prevista per iPhone, che dovrebbe limitarsi a circa il 2%. Questa differenza suggerisce un possibile rafforzamento della posizione di Apple nel mercato globale.
La crisi del mercato degli smartphone Android risente anche della crescente fiducia e fedeltà in Apple
Uno dei fattori chiave di questo scenario è la crescente fedeltà degli utenti Apple. Sempre più consumatori scelgono di restare all'interno dell'ecosistema dell'azienda, acquistando nuovi dispositivi dello stesso marchio. Questo fenomeno, noto come "retention", dovrebbe raggiungere livelli record negli ultimi cinque anni, consolidando ulteriormente la base clienti del colosso di Cupertino.
Al contrario, i produttori Android sembrano più esposti alle oscillazioni del mercato. L'aumento dei costi delle memorie, unito alla necessità di mantenere margini di profitto, porterà inevitabilmente a un incremento dei prezzi finali dei dispositivi. Questo potrebbe ridurre l'attrattiva degli smartphone Android.
I Google Pixel come eccezione (e baluardi) del mercato Android
In questo contesto, emerge però un'eccezione significativa: i dispositivi Google Pixel. Grazie a una strategia mirata e a una forte integrazione tra hardware e software, Google potrebbe registrare una crescita importante, stimata intorno al 18% su base annua.
Ancora più marcata sarebbe la crescita di Apple, che potrebbe arrivare al 30% nell'acquisizione di nuovi utenti provenienti da altri brand. Il quadro che si delinea è quindi quello di un mercato sempre più polarizzato, in cui pochi grandi attori riescono a distinguersi mentre altri faticano a mantenere la propria posizione.