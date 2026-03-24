OnePlus Nord 6, spuntano i primi dettagli ufficiali: batteria da 9000 mAh e display 165 Hz

OnePlus ha rivelato una serie di dettagli ufficiali sul nuovo OnePlus Nord 6 . In attesa della presentazione prevista tra pochi giorni, sappiamo già che lo smartphone accoglierà una batteria impressionante , con netti miglioramenti in termini di autonomia, e altre novità interessanti. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le caratteristiche dello smartphone

Ad anticipare le caratteristiche di questo prodotto è stata proprio OnePlus sul sito ufficiale. Sappiamo infatti che lo smartphone avrà una batteria con una capacità impressionante di 9.000 mAh, praticamente il primo dispositivo OnePlus disponibile a livello globale con una batteria simile. Inoltre, sarà alimentato da un processore Snapdragon 8s Gen 4 in grado di offrire prestazioni altamente convincenti. Sarà possibile anche eseguire diversi giochi a 165 fps per gameplay fluidi e immersivi.

Tra le altre novità possiamo aspettarci anche un display a 165 Hz, in linea con i modelli OnePlus 15 e 15R di fascia alta. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di due chip: uno per garantire una risposta tattile più rapida, quindi un'esperienza di gioco più convincente, l'altro per migliorare la connessione Wi-Fi (G2).

Il modulo fotografico sarà caratterizzato da tre sensori, l'ultimo dei quali sarà probabilmente uno scanner IR come per il modello 13T dello scorso anno. Nel complesso, il modulo squadrato si ispira al flagship OnePlus 15, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni dettagliate sulle fotocamere.