Starfield mostra i cambiamenti applicati dal DLSS 5 in un video di 12 minuti

Il canale YouTube Piano Plays Games ha pubblicato un video che mostra circa 12 minuti di Starfield con DLSS 5 attivo, dimostrando i cambiamenti che la nuova tecnologia grafica NVIDIA applica al gioco una volta attivata.
Il video è stato registrato off-screen, dunque non è propriamente di alta qualità, ma consente comunque di vedere piuttosto chiaramente il risultato del DLSS 5 su Starfield, e anche un confronto con la grafica originale visto che in diversi punti viene mostrato il gioco con la tecnologia attivata o disattivata.
Si tratta di una dimostrazione che NVIDIA pare abbia fatto nel corso della GDC 2026, in occasione della presentazione al pubblico di DLSS 5, che ha fatto tanto discutere per la trasformazione che attua soprattutto ai volti dei personaggi.
Atlantis ancora più lucente
L'applicazione di NVIDIA DLSS 5 a Starfield è forse una delle più impressionanti tra quelle mostrate, considerando la differenza che emerge con la sua applicazione, sebbene si porti dietro quegli elementi che in molti criticano, ovvero l'eccessiva standardizzazione estetica dei volti e di altri elementi che non rispecchierebbero la visione artistica originale.
A dire il vero, l'effetto del DLSS 5 applicato in particolare ad Atlantis, l'ambientazione di Starfield che viene ritratta in questo frammento, risulta anche piuttosto in linea con quella che dovrebbe essere l'atmosfera solare e asettica da utopia futuristica della capitale.
In ogni caso, possiamo vedere delle drastiche differenze all'attivazione della tecnologia, che si riflettono in maniera evidente nei volti dei personaggi, ma anche nel sistema di illuminazione, nelle ombre, nei dettagli della vegetazione e delle architetture.
La presentazione di DLSS 5 ha fatto scaturire proteste da parte degli utenti ma pare che anche gli sviluppatori di Capcom e Ubisoft non sapessero della tecnologia in questione, nonostante le compagnie siano chiaramente coinvolte.