Starfield mostra i cambiamenti applicati dal DLSS 5 in un video di 12 minuti

Il canale YouTube Piano Plays Games ha pubblicato un video che mostra circa 12 minuti di Starfield con DLSS 5 attivo, dimostrando i cambiamenti che la nuova tecnologia grafica NVIDIA applica al gioco una volta attivata.

Il video è stato registrato off-screen, dunque non è propriamente di alta qualità, ma consente comunque di vedere piuttosto chiaramente il risultato del DLSS 5 su Starfield, e anche un confronto con la grafica originale visto che in diversi punti viene mostrato il gioco con la tecnologia attivata o disattivata.

Si tratta di una dimostrazione che NVIDIA pare abbia fatto nel corso della GDC 2026, in occasione della presentazione al pubblico di DLSS 5, che ha fatto tanto discutere per la trasformazione che attua soprattutto ai volti dei personaggi.