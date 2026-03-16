NVIDIA presenta DLSS 5 in video con periodo di uscita, primi giochi e team a supporto

DLSS 5 sarà disponibile questo autunno , ha annunciato NVIDIA, e rappresenterà "il più significativo progresso nella grafica computerizzata dal debutto del ray tracing in tempo reale nel 2018", secondo quanto riferito dalla compagnia.

Praticamente a sorpresa, considerando che la versione 4.5 è ancora molto recente, NVIDIA ha presentato DLSS 5 in occasione della GDC 2026, mostrando la nuova tecnologia grafica con un video ufficiale che mette in evidenza la grande evoluzione tecnica offerta da questa nuova soluzione di upscaling basata su IA e annunciando periodo di uscita, primi giochi e team a supporto di questa.

In arrivo questo autunno

"Colmando il divario tra rendering e realtà, DLSS 5 consente agli sviluppatori di videogiochi di offrire un nuovo livello di grafica fotorealistica, finora raggiunto solo negli effetti visivi hollywoodiani", si legge nel comunicato.

"DLSS 5 utilizza come input i vettori di colore e di movimento di ogni frame di un gioco e impiega un modello di IA per arricchire la scena con illuminazione e materiali fotorealistici ancorati ai contenuti 3D originali e coerenti da un frame all'altro", spiega NVIDIA, la tecnologia "funziona in tempo reale fino alla risoluzione 4K, garantendo un gameplay fluido e interattivo".

DLSS 5 arriverà dunque questo autunno e sarà supportato dai principali publisher e sviluppatori dell'industria, tra cui i primi nomi annunciati sono Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S‑GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games.

Tra i primi giochi a supportare DLSS 5 ci sono AION 2, Assassin's Creed Shadows, Black State, Cinder City, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, Naraka: Bladepoint, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet e altri.