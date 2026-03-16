Steam annuncia gli sconti di primavera: ecco data di inizio e giochi previsti in un video

Valve ha annunciato il prossimo avvio dei saldi di primavera, che porteranno una grande quantità di sconti sull'ampio catalogo di Steam: vediamo dunque la data di inizio dell'evento e anche alcuni dei giochi che saranno parte dell'iniziativa in un video di presentazione.

I Saldi di Primavera di Steam inizieranno dunque il 19 marzo alle 19:00 e andranno avanti fino al 26 marzo, proponendo sconti su centinaia di titoli presenti all'interno dello store digitale di Valve, tra i quali anche diversi giochi molto recenti e ricercati.

Come sempre, per avere un'idea precisa si dovrà comunque attendere l'avvio dell'iniziativa e vedere in pratica quali giochi verranno promossi durante questa mandata di sconti, ma intanto ci sono alcune anteprime.