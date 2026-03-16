Steam annuncia gli sconti di primavera: ecco data di inizio e giochi previsti in un video

Valve ha annunciato il prossimo avvio dei saldi di primavera, che porteranno una grande quantità di sconti sull'ampio catalogo di Steam: vediamo dunque la data di inizio dell'evento e anche alcuni dei giochi che saranno parte dell'iniziativa in un video di presentazione.
I Saldi di Primavera di Steam inizieranno dunque il 19 marzo alle 19:00 e andranno avanti fino al 26 marzo, proponendo sconti su centinaia di titoli presenti all'interno dello store digitale di Valve, tra i quali anche diversi giochi molto recenti e ricercati.
Come sempre, per avere un'idea precisa si dovrà comunque attendere l'avvio dell'iniziativa e vedere in pratica quali giochi verranno promossi durante questa mandata di sconti, ma intanto ci sono alcune anteprime.
Primi titoli confermati
Come risulta dal video qui sotto, Valve propone una serie di "headliner", per così dire, messi in evidenza fra i giochi che saranno protagonisti di sconti, ma non si tratta assolutamente di un elenco completo, visto che in totale saranno centinaia, se non migliaia, i giochi con prezzo abbassato.
Il video fornisce dunque solo una piccola prospettiva sui saldi in arrivo, ma bisognerà aspettare il 19 marzo per avere un'idea un po' più precisa della situazione.
Intanto, fra i giochi già segnalati che faranno parte di questa ondata di sconti ci sono:
- Unbeatable
- Dave the Diver
- Avatar: Frontiers of Pandora
- No Man's Sky
- Pathologic 3
- Manor Lords
- Phasmophobia
- Strange Antiquities
Mentre tra i protagonisti dei "deep discount", con sconti più sostanziosi, ci sono:
- Resident Evil 3 Remake
- Fallout: New Vegas
- Star Wars: Jedi - Survivor
- Vampyr
- Metro: Last Light Redux
- Danganronpa 2: Goodbye Despair
Per il resto, di recente abbiamo visto le offerte della Primavera Ludica di EA e i saldi di Square Enix.