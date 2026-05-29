Il gioco del criceto che rimorchia tre ragazze ha una demo su Steam

Contestualmente, l'editore ha confermato che il titolo parteciperà allo Steam Next Fest di giugno 2026 e ha lanciato una campagna a premi: gli utenti che aggiungeranno il gioco alla propria lista dei desideri potranno partecipare a un'estrazione per vincere crediti Amazon e polaroid del cast.

Kodansha ha reso disponibile su Steam una demo di Sweet Hamster Days , il suo nuovo dating sim con protagonisti un criceto e tre ragazze. La mossa anticipa la pubblicazione del gioco completo, prevista per luglio 2026 su Steam, Epic Games Store e DLsite.

Criceto

Sweet Hamster Days segue le vicende di Kota. Dopo aver perso la vita in un incidente stradale, il protagonista si reincarna, ma in una veste decisamente insolita: rinasce infatti come un semplice criceto. Il destino vuole che le sue amiche d'infanzia, le sorelle Shiratori, diventino le sue nuove padrone.

Nei panni dell'animaletto, ribattezzato Hamta, il giocatore sperimenta la vita di un cucciolo viziatissimo, tra sonnellini, coccole e spuntini, interagendo con le tre ragazze.

Osservando la vita domestica delle sorelle, si avrà modo di scoprire i loro segreti e le loro preoccupazioni, aiutandole a risolvere i problemi quotidiani. Svolgendo al meglio il proprio ruolo di animale da compagnia, i giocatori verranno ricompensati con "scene bonus in live-action in 4K"; stando alle avvertenze sui contenuti sensibili riportate su Steam, alcune di queste sequenze mostreranno le ragazze in costume da bagno o con abiti più sexy. Del resto, perché preoccuparsi davanti a un criceto?

In passato Sweet Hamster Days era stato rimosso da Steam, mancando la sua finestra di lancio originaria fissata per il 2025. Tuttavia, l'attuale pubblicazione della demo indica che lo sviluppo è ormai tornato sui binari. La sceneggiatura del gioco è firmata da Ken Shimomura, autore noto per Chain Chronicle e Onmyoji.