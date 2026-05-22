Steam Controller: attenzione ai pin di ricarica sempre attivi e al possibile rischio di cortocircuito con oggetti metallici

Nonostante il prezzo elevato, il nuovo Steam Controller ha fatto delle vendite apparentemente ottime. Tra le caratteristiche apprezzate dagli utenti vi è il sistema di ricarica tramite base d'appoggio, che permette di mantenere il gamepad sempre carico e pronto all'uso. Tuttavia, una particolarità tecnica di questo accessorio può trasformarsi in un potenziale rischio se non si presta attenzione agli oggetti che lo circondano.
La problematica è emersa in seguito alla segnalazione di un utente sulla piattaforma Reddit, il quale ha fatto una scoperta accidentale ma da tenere in considerazione: i contatti metallici, o pin, della base di ricarica rimangono attivi fintanto che il dispositivo è collegato alla corrente, anche se il controller non è presente.
Potenziali rischi
L'utente se n'è accorto quando il cinturino metallico e magnetico del suo smartwatch è entrato accidentalmente in contatto con i pin della base. Essendo il cinturino elettricamente conduttivo, il supporto di ricarica ha reagito cercando di erogare corrente. Il risultato è stato un immediato cortocircuito, con il cinturino che "ha iniziato a sfrigolare".
Non si tratta di un problema esclusivo del controller di Valve. Test indipendenti hanno confermato che lo stesso comportamento si verifica, ad esempio, anche sulla base di ricarica del controller 8BitDo Ultimate 2. Si tratta di una scelta ingegneristica più comune di quello che si pensi: l'utilizzo di circuiti semplici, a basso costo e senza sistemi di interruzione dell'alimentazione automatica, permette ai produttori di abbattere i costi di produzione.
Una soluzione ideale dal punto di vista tecnico, anche se più costosa per le aziende, prevederebbe l'inserimento di un pin di rilevamento aggiuntivo (sense pin), capace di attivare la tensione sugli altri contatti solo una volta confermato l'effettivo posizionamento del gamepad. È un sistema di sicurezza simile a quello impiegato nei recenti connettori di alimentazione 12VHPWR delle schede grafiche Nvidia.
In assenza di tale sistema, la prevenzione passa dal buonsenso degli utenti: è consigliabile mantenere la base di ricarica lontana da oggetti metallici conduttivi o, in alternativa, scollegarla dalla presa di corrente quando non viene utilizzata.
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