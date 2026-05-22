Steam Controller: attenzione ai pin di ricarica sempre attivi e al possibile rischio di cortocircuito con oggetti metallici

Nonostante il prezzo elevato, il nuovo Steam Controller ha fatto delle vendite apparentemente ottime. Tra le caratteristiche apprezzate dagli utenti vi è il sistema di ricarica tramite base d'appoggio, che permette di mantenere il gamepad sempre carico e pronto all'uso. Tuttavia, una particolarità tecnica di questo accessorio può trasformarsi in un potenziale rischio se non si presta attenzione agli oggetti che lo circondano.

La problematica è emersa in seguito alla segnalazione di un utente sulla piattaforma Reddit, il quale ha fatto una scoperta accidentale ma da tenere in considerazione: i contatti metallici, o pin, della base di ricarica rimangono attivi fintanto che il dispositivo è collegato alla corrente, anche se il controller non è presente.