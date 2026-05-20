Valve ha rimosso questo gioco gratuito che conteneva un malware: non l'avevate scaricato, vero?

Un risultato non molto soddisfacente per gli autori, ma non per i motivi che potreste pensare. Lo scopo del gioco infatti non era essere apprezzato, ma attirare quanti più utenti possibili per installare loro un malware . Per fortuna, Valve ha ora rimosso il gioco .

Beyond The Dark , pubblicato nel dicembre 2024, è un gioco horror gratuito pubblicato su Steam e non particolarmente apprezzato o di successo, con 39 recensioni e un voto Nella Media.

Cosa faceva Beyond The Dark

Il merito della scoperta va a Eric Parker, uno YouTuber con 200.000 iscritti che ha pubblicato un video dedicato, che potete vedere qui sotto.

L'investigazione di Parker ha spinto Valve a rimuovere il gioco, ma la compagnia non ha ancora pubblicato un commento ufficiale sull'accaduto. Secondo lo YouTuber, il videogioco usava un malware contenuto all'interno di un file chiamato UnityPlayer.dll per rubare i dati degli utenti.

La descrizione del gioco recita: "Intrappolato in un luogo consumato dall'oscurità, devi restare in silenzio, pensare in fretta e sopravvivere a qualunque cosa si nasconda nelle vicinanze. Cerca indizi, risolvi misteri contorti e percorri corridoi inquietanti mentre qualcosa di invisibile dà la caccia a ogni tua mossa. Più ti addentri, più l'incubo cambia intorno a te." Ovviamente non ci sono dettagli sui dati rubati agli utenti...

Segnaliamo infine che Steam ha creato tanti nuovi tag per i videogiochi e Vampire Survivors è diventato un "Bullet Heaven".