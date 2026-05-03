Steam Machine potrebbe essere vicina all'uscita secondo un possibile indizio chiaro

Ricordiamo infatti che l'hardware da gioco di Valve è stato annunciato come in arrivo nel 2026 ma non ha ancora una data di uscita fissata, tuttavia il suo lancio non dovrebbe essere lontano e, a questo punto, si attendono informazioni ufficiali da un momento all'altro.

Secondo quanto riferito da Lynch in base alle sue fonti non meglio identificate, infatti, pare che Valve abbia ricevuto di recente delle consegne di grandi quantità di "console da gioco" presso i suoi magazzini negli Stati Uniti, con una definizione che potrebbe effettivamente essere associata alla nuova Steam Machine.

Prima lo Steam Controller

Intanto, nei giorni scorsi abbiamo visto data di uscita e prezzo ufficiali dello Steam Controller, che sarà disponibile proprio da domani, 4 maggio, a 99 euro, cosa che potrebbe dimostrare come anche Steam Machine potrebbe essere vicina.

Valve ha già spiegato che Steam Machine non uscirà con lo Steam Controller per colpa della RAM, con i problemi relativi all'approvvigionamento delle memorie e ai costi di queste che stanno colpendo duramente il mercato hardware.

Possiamo dunque escludere che dalla settimana prossima verranno messe a disposizione anche le Steam Machine, ma l'uscita della macchina principale, tuttavia, non dovrebbe essere lontana, con Valve che ha comunque intenzione di lanciarla nel 2026 e considerando che siamo ormai quasi a metà del secondo trimestre.