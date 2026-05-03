Lo studio di Kingdom Come: Deliverance 2 ha risposto all'accusa di voler risparmiare soldi usando l'IA

Warhorse Studios, la software house ceca nota per la serie di giochi di ruolo Kingdom Come, di cui recentemente abbiamo giocato Kingdom Come: Deliverance 2 , è intervenuta per chiarire il suo approccio nei confronti dell' intelligenza artificiale generativa . Partecipando a una sessione di domande e risposte su Reddit, lo studio ha spiegato come utilizza queste tecnologie nei suoi processi lavorativi.

"Alcuni membri del team trovano l'IA utile durante le prime fasi di produzione", ha spiegato l'azienda. "Tuttavia, non utilizziamo contenuti generati dall'IA nel gioco finale e non abbiamo in programma di cambiare questa politica in futuro".

La necessità di un chiarimento pubblico è nata in seguito alle dichiarazioni di un ex sviluppatore, Max H., il quale aveva affermato di essere stato licenziato per essere sostituito dall'IA, nell'ottica di far risparmiare soldi alla compagnia. Di fronte alle numerose domande dell'utenza in merito a questa vicenda, Warhorse ha evitato di commentare la posizione del singolo lavoratore, precisando in un altro intervento che la questione "riguarda questioni interne alle risorse umane" e che un commento diretto risulterebbe "profondamente poco professionale".

Per rassicurare tutti, l'azienda ha inoltre annunciato di essere in fase di assunzione per nuovi traduttori inglesi, specificando che si tratterà di "esseri umani veri e propri". Un altro sviluppatore ha ammesso che l'organizzazione dell'AMA è stata oggetto di dibattito interno, ma si è rivelata necessaria in quanto "ci dà l'opportunità di chiarire la situazione. Vediamo se ci riusciamo".