Gli autori di Kingdom Come Deliverance hanno licenziato il traduttore inglese per sostituirlo con una IA

Cosa ha detto l'ex-dipendente di Warhorse Studios

Hejtmánek ha scritto: "Ciao a tutti, mi chiamo Max H. e lavoro presso Warhorse Studios dal luglio 2022 come traduttore ed editor dal ceco all'inglese. Ho lavorato principalmente su KCD2 e i suoi DLC, occupandomi di dialoghi, registri di missione, nomi degli oggetti e varie altre cose, oltre a materiale di marketing occasionale qua e là. In parole povere, se avete mai giocato a KCD2 in inglese, è molto probabile che abbiate visto il mio lavoro."

"Ieri, 27 marzo 2026, senza alcun preavviso, sono stato convocato a una riunione e mi è stato comunicato che, nel tentativo di 'rendere l'azienda più efficiente' e 'risparmiare risorse finanziarie', a partire dal prossimo mese la mia posizione in azienda sarebbe diventata 'obsoleta' in favore dell'uso dell'IA per tutte le traduzioni future."

"È stato un colpo durissimo per me; sebbene in passato si fosse discusso spesso dell'uso dell'IA per le traduzioni - cosa a cui mi sono sempre opposto fermamente e apertamente - non avrei mai immaginato che potesse effettivamente costarmi il posto di lavoro. Naturalmente l'avevo pensato molte volte, ma ingenuamente credevo che il mio lavoro presso WHS fosse valutato abbastanza da non correre un rischio immediato. Mi sento incredibilmente tradito dal management dell'azienda a cui ho imparato a tenere molto in questi quasi 4 anni, e ho il cuore spezzato al pensiero di non poter vedere più i miei amici e colleghi in ufficio ogni giorno."

"Voglio che sappiate che il crescente uso dell'IA colpisce pesantemente le persone nell'industria dei videogiochi e in molti altri settori, e ho pensato che dovreste sapere quanto l'azienda che produce i giochi che amate dia valore al lavoro dei propri dipendenti, per non parlare dell'ambiente di lavoro."

"A tutti i miei ormai ex colleghi che leggono questo messaggio, auguro il meglio e spero vivamente che nessuno di voi si trovi mai nella mia stessa posizione. A tutto il management di Warhorse: non violerò il mio accordo di riservatezza (NDA), ovviamente, né sto cercando di riavere il mio posto o di avviare azioni legali, ma potete star certi che non starò zitto riguardo alla mia esperienza."

Diteci, cosa ne pensate di tutta questa situazione?